В этом году в Воронеже обновят площадь Победы и начнут восстанавливать парк "Орленок"

В этом году в Воронеже отремонтируют ряд знаковых для города объектов. Во-первых, речь идет о площади Победы. Здесь ожидаются значительные работы. Во-вторых, строители приступят к первому этапу реконструкции любимого многими поколениями воронежцев парка "Орленок". В мэрии отметили, что обновить весь парк в течение этого года не представляется возможным ввиду его масштабности, однако оценить первые плоды реконструкции в 2019-м горожане все-таки смогут. В-третьих, завершат благоустройство улицы Димитрова и начнут ремонтировать проспект Революции. И не менее важно, что наряду с перечисленными объектами строители отремонтируют 100 дворов.

Финансирование работ на всех перечисленных объектах будет вестись в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Воронеж на 2018-2022 годы». Общая сумма ее финансирования составляет 1,9 млрд. рублей

По словам председателя постоянной комиссии по транспорту, промышленности, развитию малого и среднего бизнеса воронежской городской Думы Олега Черкасова, на этот год в программе заложено 745 млн. рублей:

- Приоритетным проектом благоустройства на текущий год является комплексное обновление площади Победы к 75-летнему юбилею Победы. На эти цели будет выделено 150 миллионов рублей. Около 350 миллионов рублей предусмотрено на начало реконструкции проспекта Революции, парка «Орленок» и реализации второго этапа благоустройства общественного пространства на улице Димитрова. Еще 245 миллионов рублей планируется направить на благоустройство 100 дворовых территорий многоквартирных домов.

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Всего же за пять лет в рамках программы планируется привести в порядок 446 дворов многоквартирных домов и 60 территорий общественных пространств. В том числе, 63 двора было благоустроено в Железнодорожном районе города, 130 - в Коминтерновском, 88 дворов в Левобережном, 47 дворов в Ленинском, 82 - в Советском и 36 - в Центральном районе.

По словам Олега Черкасова, городское пространство должно быть комфортным и современным:

- Во многих дворах до сих пор стоят старые металлические детские площадки, некоторые из которых травмоопасны. Кроме того, в наших дворах практически нет возможностей для перемещения маломобильных групп населения — нет пандусов, высокие бордюры. Во всех дворах, которые будут обновлены в рамках программы, запланированы места для парковок, отдыха детей и для перемещения людей с ограниченными возможностями здоровья. Отмечу, что к нашей работе практически всегда присоединяются и сами жители: сажают деревья, устанавливают дополнительные лавочки, разбивают клумбы. Мы всегда рады такому отклику и поддержке со стороны людей, для которых работаем, - рассказал депутат.

В прошлом году, по его словам, в рамках программы было израсходовано 408 млн. рублей. На эти средства отремонтировали 100 дворов, завершили комплексную реконструкцию Советской площади, выполнили работы по благоустройству у музея «Арсенал» и на улице Димитрова, в Комсомольском сквере, сквере Ильича, на Университетской площади и проч.