Сергей Юрский: Надо видеть свои пределы

8 февраля пришла печальная новость: на 84-м году жизни не стало Сергея Юрского. У актера, запомнившегося ролями в фильмах «Любовь и голуби», «Золотой теленок», «Место встречи изменить нельзя», «Ищите женщину», «Республика ШКИД», остановилось сердце…

Артист не раз приезжал с гастролями в Воронеж со спектаклем «Полеты с ангелом», где играл девять ролей. И дал нам одно из последних своих интервью. Это было не так давно - четыре месяца назад, в октябре 2018-го.

Мэтр запомнился нам своей демократичностью и душевностью. Мы говорили на разные темы: про искусство и на злобу дня, Сергей Юрьевич признался, что следит за тем, что происходит вокруг, а не только на сцене. В частности, Юрский рассказал, как относится к выходке футболистов Кокорина и Мамаева.

- Людей, которые считают, что им все дозволено, становится все больше. Сочувствия у меня к ним никогда не будет. И даже не после той драки, а после их выступления в Монако, - признался мэтр.

Как человека, прожившего полжизни в Ленинграде, мы не могли не спросить его, стоит ли снимать комедии о блокаде, можно ли шутить о таких вещах (как раз был скандал с фильмом Красовского).

- О чем угодно можно говорить и как угодно. Но там, где нарушены моральные нормы или непристойное есть, вопрос встает о мере таланта, о мере дозволенности. Вседозволенность и денежность - это опасности, которые подстерегают художников. Тут могут быть и малые, и средние, и большие деньги. Выбор сложнее. Художники могут стать похожими на бандитов, которые думают один раз по-крупному украсть. Но если получилось, дело повторяется, это неизбежно.

Сергей Юрский в Воронеже.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Высказал Юрский свое мнение и об адаптации классики для молодого поколения:

- Больная для меня тема. Адаптация обязательно приводит к извращению. Сейчас извращение дошло до абсолюта. Это умерщвляет театр. Во всяком случае, актерскую профессию.

Спросили мы его отношение к съемкам за большие деньги.

- У актера должна быть абсолютная свобода выбора. Большие деньги - это несущественный вопрос. Если деньги начинают иметь значение, это плохо. Продаваться за большие деньги так же плохо, как продаваться за малые. Просто надо не продаваться.

Напоследок мы рассуждали о том, когда уходить актеру со сцены (Юрский рассказывал, что творит уже 60 с лишним лет).

- Здесь нужно наблюдать за собой и видеть пределы. Свои, спектакля. Я учился этому у Товстоногова. Он снимал с репертуара успешные постановки. Все недоумевали: зрителям же нравится, публика идет. Да, но в спектакле жизнь начинает умирать. Просто испортится механизм. Человек не сможет ничего делать, если он будет из себя все время выжимать как из тюбика пасту, вдруг там еще что-то осталось…