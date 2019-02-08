Выходные в Воронеже: лыжная гонка, модное дефиле, премьера в драме

ЛЫЖНЯ РОССИИ

9 февраля воронежцы примут участие во Всероссийской массовой гонке «Лыжня России 2019». Старт традиционно дадут в СК «Олимпик» (Московский пр., 150) в 11.00.

В гонке может попробовать свои силы любой. Регистрация участников начнется с 9.00, не забудьте паспорт или свидетельство о рождении, оригинал медицинского полиса, для участников до 17 лет включительно - справку-допуск врача.

МУЗЕЙ В КИНО: «Дега: Страсть к совершенству»

9 февраля в кинотеатре "Спартак" новый фильм из цикла про художников. Создатели картины отправились в увлекательное путешествие по местам, где хранятся самые значительные произведения Эдгара Дега. В ленте показываются как известные, так и редкие работы художника, используются свидетельства современников и письма самого живописца. В фильме-выставке режиссер Дэвид Бикерстафф искусно создает образ одного из самых влиятельных и противоречивых французских художников Прекрасной эпохи. Начало в 15.00.

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МОДНЫЙ ПОКАЗ

9 февраля известный воронежский дизайнер Татьяна Сулимина покажет очередную коллекцию. Новую работу модельер назвала «Я вернусь».

- Это продолжение капсульной коллекции «Катюша», посвященной нашей землячке Екатерине Иониной - дворянке, покинувшей Воронеж во время Революции. Образ новой коллекции представляет умную, образованную девушку, переживающую за свою страну, но покидающую ее. Она надеется вернуться. И вернулась - в моей коллекции, - отметила Татьяна Сулимина.

В новой работе дизайнера есть отсылы к стилю милитари. Воронежцы увидят 40 «луков» в модных оттенках (карамель и хаки) и принтах (горох, леопард).

Показ коллекции Татьяны Сулиминой пройдет 9 февраля в рамках Luxury New Fashion Night в отеле Marriott. Начало в 19.00.

СОЛНЕЧНАЯ ЛИНИЯ В ДРАМЕ

В субботу Кольцовский театр покажет воронежцам новый спектакль. Никита Рак поставил «Солнечную линию» по пьесе популярного драматурга Ивана Вырыпаева. Это произведение воронежцы слышали в драмтеатре в формате читки в рамках творческой лаборатории СИТО 2016 года. Эскиз был восторженно принят зрителями. Поэтому спустя три года пьеса вернулась в театр - уже в формате полноценного спектакля.

Герои, муж и жена, после семи лет брака пришли к непреодолимым разногласиям. Что мешает двум любящим понять друг друга? Какая непреодолимая преграда стоит между ними? Когда возникла эта солнечная линия, разделяющая двух людей, и есть ли возможность ее пересечь? Свой ответ на эти вопросы попытаются дать режиссер и актеры Алевтина Чернявская и Евгений Баханов.

Премьера пройдет 9 февраля на малой сцене театра в 20.00. (16+).

ТОБ: сказка и балет

10 февраля в театре оперы и балета два спектакля. Утром детворе покажут музыкальную сказку на музыку Елизаветы Ткачевой "Аленький цветочек". Спектакль создан по мотивам известного произведения Сергея Аксакова о купеческой дочке, которая нашла свое счастье благодаря алому цветку из заколдованного сада. Благодаря яркому впечатляющему сценическому оформлению и использованным видеоэффектам спектакль погружает в атмосферу волшебной сказки со множеством чудес и превращений. Увлекательная история рассказывает о вечном противостоянии добра и зла, о верности и вероломстве, о том, что большая взаимная любовь может творить чудеса. Ведь именно любовь, связующая главных героев сказки Аленушку и Чудище, смогла развеять чары Бабы Яги и вернуть в мир людей добро. Начало в 11.00.

А вечером в 18.00 на сцене - балет "Руслан и Людмила". Спектакль по мотивам поэмы Александра Пушкина на музыку Михаила Глинки и Вячеслава Агафонникова поставил режиссер и худрук Кремлевского балета Андрей Петров. Это не просто очаровательная волшебная сказка, но исповедь о вечных человеческих чувствах: преданной, верной любви, побеждающей предательство и коварство, о вероломстве, обреченном на гибель.

ГОНЧАРНЫЙ МАСТЕР-КЛАСС

10 февраля в музее имени Крамского пройдет лекция «В гончарной мастерской». На занятии участники узнают о профессии гончара, о том, как гончарное ремесло стало искусством, а также о вазовой росписи. А в зале античного искусства познакомятся с коллекцией древнегреческой керамики музея, узнают о применении древних сосудов в жизни жителей Эллады. Во время практической части творческой мастерской участники распишут в древнегреческом стиле заготовки, выполненные в виде античных ваз. Начало в 10.00.

БЕСПЛАТНЫЕ МУЛЬТИКИ В НЕЛЖЕ

10 февраля в семейном центре в Нелже пройдет день анимационной студии Wizart Animation. С 12.00 до 18.00 все желающие смогут посмотреть последние работы студии - мультфильмы «Снежная Королева: зазеркалье» и «Волки и Овцы: ход свиньей», послушать лекцию о производстве мультфильмов, а также принять участие в забавных мастер-классах по созданию объемных персонажей из картона или портретов героев из цветной бумаги. Можно будет сфотографироваться с персонажами мультфильма «Волки и Овцы: ход свиньей». Вход свободный.

СПЕКТАКЛЬ ПО ПЛАТОНОВУ

10 февраля студия «Театральная, 17» покажет в ВКЗ спектакль, поставленный худруком Александром Новиковым по мотивам повести Андрея Платонова «Ювенильное море». Это спектакль об эпохе строителей коммунизма - мечты и утопии о великом будущем, и скотская механическая реальность, убивающий, перемалывающий личность мясокомбинат. В спектакле показаны образы бесцветной покорной толпы и психоделическая пластика, отражающая безысходную, лишенную смысла жизнь эпохи социализма. Человек становится безвольным механизмом, смерть которого не вызывает слез у его истязателя. Толпа идет за тем, кто многообещающе взывает с трибуны. В цене только дисциплина, а не фантазия и ум. Все эти моменты доведены в спектакле до такого абсурда, что сложно поверить в их возможную реальность. Начало в 15.00.

ТЕАТР В КИНО: «Сильфида»

10 февраля в кинотеатре "Спартак" прямое включение из Большого театра. Покажут балет "Сильфида". Появившаяся на свет в 30-е годы XIX века «Сильфида» - не только самый старый сохранившийся классический балет, но и, вероятно, один из самых нежных и трепетных спектаклей мировой сцены. История о том, как можно лишиться счастья из-за погони за призрачной мечтой - настоящий символ эпохи романтизма с его ведущей темой разлада между воображаемым и действительностью.

В Большом театре спектакль идет в редакции датчанина Йохана Кобборга, который бережно перенес на сцену главного театра страны па, поставленные почти 200 лет назад его великим соотечественником Августом Бурнонвилем. Либретто Адольфа Нурри и Филиппо Тальони. Главные партии исполняют Анастасия Сташкевич, Семен Чудин, Анна Балукова, Ксения Жиганшина, Артур Мкртчян. Начало в 18.00.

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ВЫСТАВКА ТЕАТРАЛЬНЫХ ПЛАКАТОВ

В фойе второго этажа Дома актера работает выставка академика Российской академии художеств Олега Савостюка.

Народный художник России давно уже сроднился с Воронежем: по городу ездят автобусы и троллейбусы, оформленные рисунками Савостюка, в области несколько лет проходят пленэры, созданные по его инициативе, он много лет возглавляет аттестационную комиссию нашего художественного училища. И, конечно, мастер много пишет Воронеж и воронежцев. Работает Олег Михайлович в узнаваемой плакатной манере. И в этот раз воронежцам как раз показывают выставку театрального плаката работы мэтра. Савостюк создавал плакаты и афиши к балетам Большого театра.

Выставку можно посмотреть бесплатно до конца февраля.

Олег Савостюк.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

КАЛЕНДАРЬ ПИРЕЛЛИ

1 февраля в музее имени Крамского стартует необычный проект: воронежцам покажут снимки известного британского фэшн-фотографа Тима Уокера, который проиллюстрировал календарь Pirelli за 2018.

Сделать съемку для календаря компании Пирелли очень престижно для фотографа. Свою историю это эксклюзивный календарь, который выпускается ограниченным тиражом и не бывает в продаже (купить его можно только на аукционе), а распространяется он среди випов, начал в 1964-м. Первую съемку для него делал официальный фотограф «Битлз» Роберт Фриман. Календарь стал сенсацией, с тех пор сняться для него считается честью. В свое время на страницах календаря побывали супермодели Синди Кроуфорд, Наоми Кэмпбел, Кейт Мосс, Хайди Клум, Жизель Бюндхен, Наталья Водянова, актрисы Софии Лорен, Пенелопа Крус, Мила Йовович, Дженнифер Лопес, Моника Белуччи.

Особенностью календаря 2018 года стало то, что для него снялись исключительно темнокожие модели. Компания «Пирелли» в своем ежегодном календаре старается отражать актуальные проблемы. В 2018-м завуалировано проиллюстрировали проблему дискриминации в фэшн-индустрии. Тим Уокер привлек к съемкам 18 звезд и молодых талантов, среди которых музыканты, актеры, телеведущие, писатели, модели. К примеру, Наоми Кэмпбелл сыграла Королевского Палача, актриса Вупи Голдберг превратилась в Герцогиню. Съемки календаря проходили в Лондоне в мае 2017 года, были созданы уникальные костюмы и декорации, над которыми работали выдающийся английский сценограф Шона Хит и главный редактор британского Vogue, икона современного мира моды Эдвард Эннинфул.

Выставка продлится до 17 марта.

ДУХОВНЫЙ ИМПРЕССИОНИЗМ

В музее имени Крамского работает выставка «Свет и воздух». Проект представил работы столичной художницы Валентины Диффинэ-Кристи, ученицы Константина Юона, чей стиль искусствоведы называют «духовным импрессионизмом».

- Становление Валентины Диффинэ-Кристи как зрелого мастера происходило в годы жесткого диктата государства в искусстве, требовавшего от творческих деятелей проявлений соцреализма. В передаче цвета и света не должно было прослеживаться влияния живописи импрессионистов - они были запрещены как представители разлагающегося капиталистического запада, - сообщили в музее. - Художницу обвиняли в формализме и даже исключили из института, но со временем восстановили. Удивительно, как ей удавалось выполнять идеологические заказы, изображать заводскую и колхозную жизнь, но при этом, ни разу не изменить своему стилю. Передовики производства кисти Диффинэ-Кристи написаны в характерной и хорошо узнаваемой легкой манере.

Последний период творчества Валентины Диффинэ искусствоведы характеризуют как «белое на белом», художница писала фактически только белилами, лишь иногда немного добавляя к ним другие краски. Широкое признание творчества художницы в России началось уже после ее смерти - с 2011 года.

Выставка представила 39 живописных полотен художницы из частной московской коллекции. Посмотреть ее можно будет на третьем этаже основного здания музея до 17 февраля.