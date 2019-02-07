Почти 15 млрд. рублей направят на модернизацию дорожной инфраструктуры Воронежской области в текущем году

Около 3,4 млрд. рублей дополнительно направлено туда благодаря внесению поправок в закон о региональном Дорожном фонде, а также изменениям параметров бюджета области на 2019 год.

В ходе 40-го заседания облдумы, депутатский корпус единогласно утвердил изменения в закон «О дорожном фонде Воронежской области».

– Они касаются введения дополнительного источника формирования дорожного фонда. Это средства, поступившие в областную казну 1 января 2019 года от возврата бюджетных кредитов, предоставленных муниципальным образованиям Воронежской области за счет дорфонда с 2013 года. Благодаря этим корректировкам, дорожный фонд региона в текущем году дополнительно получит более 1,8 млрд. рублей, – пояснил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Кроме того, в ходе 40-го заседания регионального парламента были приняты поправки в бюджет области на текущий год. В их рамках дорожный фонд Воронежской области пополнится почти на 1,3 млрд. рублей за счет целевых неиспользованных средств на начало года, и еще примерно 300 млн. поступит в фонд от перевыполнения доходов.

– Все это позволит направить дополнительные средства в объеме почти 3,4 млрд. рублей на развитие регионального дорожного хозяйства, – подчеркнул председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

В частности, в новой редакции областного бюджета субсидии на развитие улично-дорожной сети Воронежа выросли на 500 млн. рублей – с 1,4 млрд. до 1,9 млрд. рублей.

Напомним, с 1 января 2019 года дополнительным источником формирования дорожного фонда Воронежской области также стали доходы от денежных взысканий за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения. Соответствующие поправки в закон «О дорожном фонде Воронежской области» депутаты регионального парламента одобрили в октябре прошлого года.

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Дополнительные средства, которые могут поступить в Дорожный фонд региона в 2019 году от штрафов, по предварительным оценкам составляют около 1,5 млрд. рублей.

Владимир Нетёсов отметил, что более 3,9 млрд. рублей из Дорожного фонда области в текущем году будет направлено на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», причем 2,7 млрд. рублей – это региональные средства. На эту сумму запланирован ремонт 25 км улиц города Воронежа и 302 км региональных дорог. В рамках реализации нацпроекта, доля протяженности дорожной сети Воронежской области, соответствующей нормативным требованиям, к концу 2019 года должен достичь почти 70%.

В 2019 году за счет средств субсидий, предоставляемых муниципальным районам из регионального дорфонда, планируется к реализации программа ремонта автодорог общего пользования местного значения в районах. В первую очередь будут приводиться в порядок улицы, по которым обеспечивается подъезд к социально значимым объектам населенных пунктов, улицы, по которым осуществляется проезд общественного транспорта и школьных автобусов, центральные улицы населенных пунктов, улицы в массовой жилой застройке.

Также в 2019 году начнется реализация программы устройства искусственного освещения вдоль автодорог, проходящих по центральным улицам населенных пунктов.

В 2019 году общий объем субсидий, направляемых на дорожную деятельность в муниципальные районы и городские округа региона, за исключением Воронежа, составит около 2,8 млрд. рублей.