В Воронежской области отремонтируют 302 км региональных дорог и 25 км улиц в Воронеже

Об итогах дорожного строительства за прошлые годы и о планах на текущий период рассказал руководитель департамента дорожной деятельности области Максим Оськин.

Свой доклад главный дорожник региона представил в ходе заседания президиума правительства, которое 4 февраля провел губернатор Александр Гусев.

В ПРОШЛОМ ГОДУ НА ДОРОЖНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИЗРАСХОДОВАЛИ БОЛЕЕ 11 МЛРД РУБЛЕЙ

По словам Максима Оськина, в прошлом году на дорожную деятельность из регионального дорожного фонда было израсходовано 11,1 млрд рублей, в том числе 1,1 млрд рублей - средства федерального бюджета.

В 2017 - 2018 гг. Воронежская область приняла участие в реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» (БКД). За это время отремонтировали

164 магистральные улицы в Воронеже и 9 региональных автомобильных дорог, соединяющих город с районами области. В 2017 году протяженность ремонта в рамках БКД составила 157 км, в 2018 году -

257 км (рост 63%). Кроме того, за два года на 77 участках дорог, «славящихся» количеством ДТП, провели технические усовершенствования. Это снизило аварийность.

Также Максим Оськин рассказал, что областной дорожный фонд в прошлом году выделил муниципальным образованиям субсидии:

2 млрд рублей на ремонт дорог и

159 млн на строительство и реконструкцию. Новые дороги стимулировали жителей сел активнее заниматься благоустройством. Помимо этого, в прошлом году приступили к строительству дороги в обход Боброва. Она избавит жителей от транзитного транспорта, создающего пробки и повышенную загазованность.

Еще одно важное событие 2018-го -

компания «РЖД» выделила 1,125 млрд рублей в качестве компенсации за разрушенные дороги в Кантемировском районе. Покрытие разбили большегрузы, которые возили технику, людей и материалы на строительство железнодорожной ветки в обход Украины. На эти средства в районе удалось восстановить 52 км региональных и 6 км местных автомобильных дорог. С наступлением тепла работы будут продолжены.

ЗАДАЧИ НА ТЕКУЩИЙ ГОД

На этот год размер регионального дорожного фонда составляет

14,9 млрд рублей. В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (не путать с БКД) запланирован ремонт 302 км региональных дорог и 25 км улиц Воронежа. На это потребуется более 3,9 млрд рублей, в том числе 1,2 млрд из федерального бюджета. Основной целевой показатель проекта «Доля протяженности дорожной сети Воронежской области, соответствующей нормативным требованиям», к концу года должен достичь 68,9%.

Также с этого года появляется еще одна региональная программа по ремонту основных поселковых дорог, которые ведут к социально значимым объектам, улицам, по которым осуществляется проезд общественного транспорта, школьных автобусов и проч. Программа разработана на 5 лет и будет финансироваться за счет субсидий, из регионального дорожного фонда.

В текущем году общий объем средств, направленных на дорожную деятельность в муниципальных районах и городских округах Воронежской области (за исключением Воронежа), составит 2,8 млрд рублей. Кроме того, на центральных улицах населенных пунктов начнут устанавливать искусственное освещение.

ПРИСТУПЯТ К СОЗДАНИЮ ОБЩЕЙ БАЗЫ ДАННЫХ ПО ВЕСОГАБАРИТНОМУ КОНТРОЛЮ

Вместе с этим Максим Оськин сообщил, что в паспорт проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» внесен план мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения. В частности, речь идет о создании системы весового и габаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения, работающих в автоматическом режиме. В систему входит 31 комплект оборудования.

На первом этапе будет выполнено устройство отдельных элементов, расположенных на трех участках автомобильных дорог в Каширском и Острогожском районах. В дальнейшем планируется организовать совместный информационный портал для оперативного обмена данными между владельцами дорог Воронежской, Белгородской, Курской, Тамбовской и Липецкой областей. Такой опыт, как отметил Максим Оськин, позволит начать развитие всероссийской системы весогабаритного контроля на региональных автомобильных дорогах с общей базой данных. На участках дорог, где невозможно устройство элементов системы, весовой и габаритный контроль будет вестись с помощью передвижных комплексов.

В качестве содокладчика по данному вопросу выступил директор филиала ФКУ «Управление автомобильной магистрали Москва - Харьков» Федерального дорожного агентства Сергей Бойко. Он напомнил, что в оперативном управлении ФКУ УПРДОР «Москва - Харьков» в Воронежской области находятся 419 км автомобильных дорог. Сумма инвестиций в прошлом году из федерального бюджета по Воронежской области составила 1,9 млрд рублей. В этом году планируется направить 2 млрд рублей, в том числе на реконструкцию автомобильной дороги А-144 км 393+000 - км 399+500 протяженностью 6,5 км, на капитальный ремонт дорог протяженностью 5,2 км, капремонт моста через реку Хопер и т. д.

ВСЕ ВНИМАНИЕ К ЛОСЕВО

Заместитель директора Воронежского филиала Государственной компании «Российские автомобильные дороги» Анатолий Злотников в свою очередь отметил, что самым важным и капиталоемким проектом на сегодняшний день является строительство и реконструкция участка автомобильной дороги М-4 «Дон» (обход Лосево и Павловска). Стоимость объекта - 62,3 млрд рублей. Работы уже выполнены на сумму 21,6 млрд рублей. Анатолий Злотников подчеркнул, что рельеф местности очень сложный, но согласно директивному графику в текущем году планируется завершить строительно-монтажные работы на объекте.

- Просьба уже сейчас начать подготовку к организации движения по старому участку, предшествующему Лосеву, чтобы в летний период интенсивного движения мы не допустили тех сложностей, которые были. К середине периода многие меры мы предприняли, чтобы нормализовать движение. Прошу уже готовиться, соответственно, к июню. Нужно организовать все прошлогодние мероприятия и, может быть, дополнительные, чтобы обеспечить там движение с более-менее нормальной интенсивностью, - поставил задачу Александр Гусев.

Кроме того, губернатор дал поручение отдельно по развитию сельских дорог:

- На этот год мы запланировали 1,3 миллиарда рублей. Средства до муниципалитетов должны быть доведены не позднее апреля.

Глава региона также поручил завершить в первой половине июня все работы по нанесению дорожной разметки и отразить это в конкурсной документации.