2019-02-07T17:26:35+03:00
Телевизор

10-летняя воронежская шахматистка в «Прямом эфире» угостила орехами Андрея Малахова

Отцу юной спортсменки известный телеведущий показался хорошим человеком, но сильно замученным слишком интенсивной работой [видео]
Юрий КОЗЛОВ
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Олеся Влахова вручает Андрею Малахову грецкие орехи.Олеся Влахова вручает Андрею Малахову грецкие орехи.Фото: кадр с видео
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На днях на телеканале «Россия-1» вышла передача «Прямой эфир» с Андреем Малаховым, одной из героинь которой стала 10-летняя воронежская шахматистка Олеся Власова. «КП-Воронеж» неоднократно писала о девочке, которая в 4,5 года обыгрывала взрослых, а в шесть лет победила на первенства Европы в своем возрасте. Олеся оказалась еще и очень, так сказать, телегеничной. В марте 2017 года, к примеру, она уже участвовала в шоу «Лучше всех» с Александром Пушным.

На «России-1» рассказали о том, что в свои 10 лет Олеся уже завоевала 31 медаль различных соревнований. И множество кубков. Олеся рассказала, что даже знакомит их друг с другом. Завоевала новый кубок, ставит его в круг с другими. Так и знакомятся. А еще у Олеси есть мечта купить лошадь и киоск (потому что у мамы тогда не нужно будет просить купить мороженое и конфеты, можно самой брать этот товар и есть). Юная шахматистка даже накопила для этого достаточно денег. Но надо выбирать что-то одно, на обе мечты пока сбережений не хватит.

Олеся Власова снялась в телешоу уже на двух главных российских каналах. Фото: кадр с видео

Олеся Власова снялась в телешоу уже на двух главных российских каналах.Фото: кадр с видео

- Мы участвовали в съемках на «России-1» еще в октябре прошлого года, - рассказал отец Олеси Дмитрий Власов. – Ездили в Москву на один день. В принципе у всех талантливых детей истории похожие – упорный труд, тренировки. Поэтому придумывали разные «фишки». Олесе досталась история о том, что ее успехам якобы помогло съедание трех грецких орехов в день. И в передаче она специально подошла к Малахову, чтобы презентовать это вот полезное лакомство. К слову, Андрей показался очень хорошим человеком, отзывчивым, он не отказывается от совместного фото. С другой стороны показался каким-то замученным, видимо, с одного эфира на другой перескакивает как биоробот. Олеся нормально себя чувствовала под прицелом телекамер, уже привыкла.

Что же касается спортивных планов, дочка будет в феврале-марте участвовать в турнирах в Воронеже, потом в апреле поедет на первенство России среди девочек до 13 лет. В мае планируем выступить на чемпионате Европы для шахматисток ее возраста в румынском городе Мамае. А в августе собираемся поехать на первенство мира в Китай. Сейчас Олеся занимается по скайпу с гроссмейстером Евгением Пигусовым, который консультировал Гарри Каспарова перед его матчем за шахматную корону с индийцем Вишванатаном Анандом. Сейчас меняем дебютную подготовку Олеси с детской базы на взрослую. В апреле 2018 года она стала чемпионкой в своем возрасте по блицу, а в классике стала четвертой.

Смотрите видео с Олесей Власовой, начиная с 8 минуты

Как воспитать чемпиона? Андрей Малахов. Прямой эфир от 01.02.19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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