2019-02-06T15:22:20+03:00
Экономика

ВТБ предлагает клиентам увеличить доходность по вкладам

Банк ВТБ улучшает условия по опции «Сбережения» в рамках своего флагманского продукта «Мультикарта»
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Теперь ее действие распространяется не только на накопительные счета, но и на вклады. Таким образом, вкладчики могут увеличить доходность (рост до 1,5 п.п.), совершая привычные ежедневные транзакции.

Вознаграждение по опции предоставляется в виде ежемесячной выплаты при совершении покупок на сумму от 5 тыс. рублей. Чем больше транзакций совершает держатель «Мультикарты», тем более высокий уровень дохода он получает на остаток средств по срочному вкладу или накопительному счету. Расчет вознаграждения осуществляется исходя из величины минимального совокупного остатка по накопительным счетам и срочным вкладам в рублях за календарный месяц, но не более чем на 1,5 млн рублей. Подключить опцию «Сбережения» можно в мобильном банке ВТБ-Онлайн, по телефону или в ближайшем отделении банка.

«ВТБ дает клиенту возможность выбрать выгодную опцию в рамках «Мультикарты». Например, владелец вклада «Выгодный» может увеличить годовую доходность с 7,16% до 8,66% всего лишь подключив опцию «Сбережения» и совершая свои каждодневные платежи. По той же схеме можно увеличить максимальную доходность по накопительному счету до 8,5% годовых при размещении средств от 12 месяцев. Для клиентов сегмента «Привилегия» вознаграждение может достигать 2% годовых при общей сумме покупок по «Мультикарте Привилегия» на сумму от 150 тыс. рублей в месяц», - отметила Юлия Деменюк, старший вице-президент, заместитель руководителя департамента розничных продуктов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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