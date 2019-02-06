2019-02-06T10:46:05+03:00
Экономика

ВТБ Лизинг предлагает автомобили Suzuki на специальных условиях

ВТБ Лизинг запустил программу приобретения автомобилей Suzuki на специальных условиях: теперь они доступны компаниям и индивидуальным предпринимателям в лизинг со сниженным авансом – до 15%
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Предложение распространяется на всю модельную линейку марки.

Кроме того, в рамках новой программы лизинговая компания занимается оформлением страховки и документов на покупку, а также может поставить автомобиль на учет в ГИБДД. Таким образом, выбрав дилера и модель машины и подписав один лизинговый договор, клиент получает готовый к эксплуатации автомобиль.

Заместитель генерального директора ВТБ Лизинг Евгений Татаринов прокомментировал: «Автомобили Suzuki всегда пользовались довольно высоким спросом среди наших клиентов. Это объясняется оптимальным соотношением их ключевых параметров в этом ценовом сегменте – технических характеристик, стоимости, комфорта и безопасности. Возможность приобрести автомобиль в ВТБ Лизинг на специальных условиях делает его покупку еще более привлекательной».

Наибольшим спросом среди клиентов ВТБ Лизинг пользуются модели Vitara 1.6, Jimny, а также городской SX4.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Роснефть»: формула успеха
На фоне продолжающегося общемирового падения цен на нефть в отчёте за 2018 год нефтяная компания «Роснефть» показывает хорошие финансовые результаты, что особенно заметно на фоне негативной динамики по аналогичным показателям у западных компаний
Новости 24
Банк УРАЛСИБ начал интеграцию небанковских сервисов для малого бизнесав Интернет-банк
Скандал с "Воронежской горэлектросетью": следователи завели дело о попытке мошенничества на 600 миллионов рублей
В Воронежской области начали находить поддельные двухтысячные купюры
В Воронеже отменили рэп-фестиваль «Маятник Фуко»
Воронежцы услышат хиты группы «Кино» в симфообработке
В Воронеже начался открытый конкурс на проект памятника Вильгельму Столлю
Задержан депутат гордумы и экс-кандидат в мэры Воронежа
Житель Воронежа купил несуществующий "Мерседес" за 240 тысяч рублей
В центре Воронежа глыба льда раздавила «Пежо»
В Воронежской области "Приора" врезалась в дерево: двое раненых, один погибший
Воронежский водитель призвал пешеходов "дефилировать быстрее"
В Воронеже эвакуаторы начали освобождать от автохамов парковку для инвалидов
Жители Воронежской области призывают весну с помощью снежного верблюда
В Воронежской области бизнесмен напечатал объявление, дискриминирующее предпенсионеров
За год в Воронежской области выявили более 150 незаконных мигрантов
В Фонде капремонта считают, что отремонтированные дома в Воронеже затопило из-за халатности УК
Для жителей Воронежской области открыли «горячую линию» по профилактике гриппа и ОРВИ