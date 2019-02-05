В Воронежской области увеличат господдержку промышленных предприятий
На предприятии обещают вдвое увеличить объемы продукции. Сколько на это потребуется средств, губернатору рассказал генеральный директор «Пирелли Тайр Руссия» Аймоне ди Савойя Аоста.
За свою 65-летнюю историю шинный завод повидал многое. Новые силы влили в предприятие семь лет назад, когда ВШЗ стал совместным проектом российской госкорпорации «Ростех» и итальянской компании Pirelli.
Как рассказал Аймоне ди Савойя Аоста, воронежский завод у итальянцев в России не один, но он самый компактный и современный. У нас производят шины для легковых автомобилей, в том числе сегмента премиум - например, 21-дюймовые покрышки для «Ламборджини». К лету на заводе хотят освоить выпуск шин с усиленной боковиной.
- Мы подписали с «Ростехом» меморандум об удвоении инвестиций. Вместе с госкорпорацией мы готовы инвестировать в воронежский завод около 100 миллионов евро, чтобы удвоить количество выпускаемой здесь продукции. Сейчас это 2,2 миллиона шин в год, ожидается - 4,3 миллиона. Это будет происходить постепенно: начнем с этого года в небольших объемах и будем поэтапно прирастать до 2021 года, - отметил топ-менеджер.
Более половины сотрудников предприятия - по современным меркам люди молодые, а текучка кадров - 4 - 5%.
- Большинство сотрудников - люди моложе 40 лет. Это очень хороший показатель, особенно если сравнивать наши традиционные производства, расположенные на территории области (там другая статистика). Причина одна - это условия труда и зарплата. Шинное производство, казалось, должно быть вредным и тяжелым. Но мы видим, что почти все здесь автоматизировано. И, конечно, сюда идут молодые люди: они работают не грузчиками, переносчиками тяжестей, а стоят операторами возле современных цифровых станков. И, конечно, хорошая зарплата - то, что будет способствовать закреплению здесь людей. Текучесть 4% - это очень хороший показатель, - пояснил губернатор.
Вместе с этим в компании признались, что заводу уже не хватает мощностей. Дело в том, что вся технологическая цепочка «приготовления» шины происходит в одном большом цеху, поделенном на производственные зоны. Покрышки раскатывают и собирают агрегаты, человек только задает нужные параметры и выполняет по необходимости физически не сложную работу.
Таким образом, завод представляет собой один большой цех, в котором практически нет свободных мест под расширение. Аймоне ди Савойя Аоста признался, что предприятие хотело бы войти в создаваемую под Воронежем особую экономическую зону (ОЭЗ). Но сделать это весьма проблематично - по его словам, перенос производства на новую площадку невозможен.
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Однако войти в ОЭЗ, по словам Александра Гусева, у завода может получиться даже без тотального переезда:
- Мы уже на финальном этапе оформления особой экономической зоны - в первом полугодии будут реальные резиденты, с которыми мы начнем работать, привязывая их к территории ОЭЗ. Можно ли распространить ее на другие площадки? По законодательству - можно, но есть некоторые ограничения, в частности, первоначальная площадка должна быть заполнена не менее чем на 70%. Исходя из этого мы пока взяли 220 гектаров (хотя у нас земли в этом месте достаточно - около тысячи гектаров), с тем чтобы у нас как раз такие возможности появлялись - создавать филиал особой экономической зоны. Безусловно, будем этим заниматься.
Помимо этого, глава региона заверил, что компания может рассчитывать на гос-поддержку:
- Этот проект очень важный для нас - идет практически удвоение поступления налогов, почти на 50% растет численность занятых на предприятии. Мы поддерживали его на первом этапе и, безусловно, будем поддерживать дальше.
В целом правительство области в этом году увеличит господдержку предприятий промышленного сектора.
- Первое, что мы уже делаем сейчас, это запуск фонда поддержки промышленности. Мы его уже наполнили своими бюджетными средствами. Пока сумма там - порядка 700 миллионов рублей. Для начала неплохо. Благодаря этому в регион можно будет привлекать федеральные деньги. Во втором полугодии, я думаю, примем решение об увеличении мер региональной гос-поддержки. У нас небольшие резервы в бюджете есть, сейчас посмотрим, какие направления требуют точечной поддержки, постараемся не размазывать широко. Проработаем нашу нормативную документацию, чтобы поддерживать там, где мы видим потенциальный и резкий рост, может быть, инновационных каких-то продуктов и производств.
ИСТОЧНИК KP.RU