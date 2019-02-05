Воронежский Союз строителей по инициативе сенатора Лукина готовит предложения по корректировке реформ строительной отрасли

Многочисленные изменения, которым подверглось законодательство о долевом строительстве в 2018 году с целью обезопасить деньги дольщиков, могут привести далеко не к тем результатам, которые предполагались. По мнению строительного сообщества, работоспособность отрасли находится под угрозой.

Председатель Союза строителей Владимир Астанин отметил:

- Рабочая группа начала работу в соответствии с решением Совета Союза строителей, на заседании которое инициировал сенатор от Воронежской области Сергей Лукин. Он проинформировал участников Совета о ходе обсуждения на федеральном уровне дискуссионных вопросов, связанных с переходом на новую модель финансирования строительства, и внес предложение подготовить письмо от региона в адрес Совета Федерации и Министерство строительства и ЖКХ. В документе, над которым мы работаем, будут раскрыты негативные последствия принятых поправок в законодательство о долевом строительстве, обозначены главные болевые точки и сформулированы конкретные предложения, реализация которых позволит не допустить ухода с рынка добросовестных застройщиков. Аналогичных предложений федеральные органы власти ждут в настоящее время от всех регионов.

Напомним, Правительство РФ готовит специальное постановление, которое, по словам заместителя Министра строительства и ЖКХ РФ Никиты Стасишина, «позволит не обрушить рынок». В документе будут указаны условия, дающие застройщикам возможность достраивать проекты высокой степени готовности по старой схеме долевого участия, без обязательного размещения средств дольщиков на банковских счетах эскроу.

Кроме того, 10-12 февраля в Казани пройдет расширенное заседание Президиума Госсовета по жилью и городской среде, в ходе которого будут рассмотрены перспективы начавшегося реформирования отрасли жилищного строительства и перевода ее на рельсы проектного финансирования с использованием счетов эскроу.