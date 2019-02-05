2019-02-05T16:23:05+03:00
Происшествия

В Воронеже на Депутатской машины било льдом с крыши два дня подряд

Две попали под обстрел снежных лавин вечером 4 февраля, еще четыре – днем 5-го [фото]
Юрий КОЗЛОВ
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"Тойоте" разбило заднее стекло."Тойоте" разбило заднее стекло.Фото: Юрий КОЗЛОВ
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Стали известны подробности ЧП на Депутатской, 12, где ледяные глыбы упали с крыши и повредили шесть машин.

ЧП случилось во дворе. Сильнее всех повреждена «Тойота», у нее полностью разбито заднее стекло, треснуло переднее, погнута крыша. Схожие повреждения у «восьмерки», стоявшей слева от японской иномарки. У «Лады» разбита половина заднего стекла, от удара снега образовалась вмятина на капоте. Меньше всех поврежден «Фольксваген», стоящий справа от «Тойоты». У него треснуло переднее стекло, и так же, как у «восьмерки», погнут капот.

У японской иномарки сильно треснуло и переднее стекло. Фото: Юрий КОЗЛОВ

У японской иномарки сильно треснуло и переднее стекло.Фото: Юрий КОЗЛОВ

У "восьмерки" разбита половина заднего стекла... Фото: Юрий КОЗЛОВ

У "восьмерки" разбита половина заднего стекла...Фото: Юрий КОЗЛОВ

... и погнуло капот. Фото: Юрий КОЗЛОВ

... и погнуло капот.Фото: Юрий КОЗЛОВ

- На две машины лед упал еще вечером 4 февраля, - рассказал пожилой мужчина, живущий в доме № 12. – «Рено» раньше попадало в ДТП, а теперь еще и глыба упала на крышу, и она вся погнулась, хозяин затянул ее пленкой. Другая машина уехала, ее водитель не местный. Лед еще и фонарь погнул перед подъездом. А сегодня около часа дня еще на четыре авто снег ухнул. У нас паркуются все кому не лень – офисов в доме много, да еще и те, кто на механическом заводе работают, машины оставляют. Из-за них снег с крыши не могут почистить. Приезжают с вышкой, разворачиваются и назад. Спрашиваем, почему ничего не делаете. Отвечают: «Вы будете за разбитые машины платить?» На днях с первого подъезда снег сорвался, жильцы выходили, в нескольких сантиметрах от них просвистел, чудом не убил.

Сосульки над этим подъездом едва не убили людей. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Сосульки над этим подъездом едва не убили людей.Фото: Юрий КОЗЛОВ

В разговор вступает владелец «Фольксвагена» Алексей:

- Я тоже в этом доме живу, выскочил, услышав страшный грохот, и увидел, что и моей машине досталось. Думаю, буду подавать иск к управляющей компании. Рядом с моей машиной стояла еще одна, красная. У нее разбило боковое стекло, женщина поехала его менять. Да вы посмотрите на объявление в подъезде, только завтра обещают чистить.

"Фольксваген" визуально поврежден поменьше. Фото: Юрий КОЗЛОВ

"Фольксваген" визуально поврежден поменьше.Фото: Юрий КОЗЛОВ

Действительно, объявление гласило, что сосульки будут убирать 6 февраля с 9.00. С крыши по-прежнему нависают над двором глыбы льда…

В объявлении обещают почистить сосульки, но завтра... Фото: Юрий КОЗЛОВ

В объявлении обещают почистить сосульки, но завтра...Фото: Юрий КОЗЛОВ

В управе Советского района подтвердили эту информацию, сообщив, что получили ее от системы 112. Правда, по данным чиновников, при ЧП повреждения получили всего три машины. В управе сообщили, что придомовая территория – зона ответственности управляющей компании Советского района.

Когда мы были на месте ЧП, никаких коммунальщиков не заметили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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