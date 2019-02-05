Из облбюджета в текущем году дополнительно выделят 392 млн. рублей на жилье для детей-сирот

Значительного увеличения финансирования удалось добиться, в том числе, и благодаря активной работе Комитета по труду и социальной защите населения регионального парламента, подчеркнул он.

Увеличение расходов на выполнение социальных обязательств произошло в рамках корректировки параметров регионального бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов в ходе первого заседания весенней сессии Воронежской областной Думы.

Дополнительные средства будут также направлены на оснащение и ремонт объектов здравоохранения, образования и культуры и другие первоочередные задачи, сообщил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Всего доходы областного бюджета увеличились на 1,1 млрд. рублей за счет действующего с 1 января 2019 года нового порядка зачисления в бюджеты регионов акцизов на алкогольную продукцию (80% вместо действовавшей ранее нормы на уровне 50%). Расходы выросли на 7,2 млрд. рублей. Дефицит бюджета увеличивается примерно на 6 млрд. рублей. Как отметил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов, дефицит является исключительно техническим, поскольку полностью покрывается различными источниками финансирования. В том числе за счет остатков средств, перешедших с прошлого года.

– Дополнительное финансирование будет направлено на выполнение социальных обязательств, оснащение и ремонт объектов здравоохранения, образования и культуры, решение задач по модернизации автопарка в муниципальных районах, осуществление дорожной деятельности, поддержку гражданских инициатив в рамках территориального общественного самоуправления, реализацию региональной составляющей нацпроектов, - перечислил Владимир Нетёсов основные пункты изменений.

Так, почти 770 млн. рублей дополнительно получит департамент образования.

Более полумиллиарда из этих средств пойдут на выполнение сопутствующих обязательств в рамках реализации нацпроекта в сфере образования. Это позволит привлечь в его рамках почти 1,3 млрд. рублей из федерального бюджета. 28,5 млн. рублей – на проект «Школьное молоко» в связи с ростом количества учеников почти на 4 тысячи человек. 23,8 млн. рублей направят на оказание мер соцподдержки семьям, взявшим на воспитание детей-сирот. 206 млн. рублей – на новые детсады и школы и повышение зарплаты педагогам.

Почти 3,4 млрд. рублей дополнительно получит Дорожный фонд области.

Региональному департаменту финансов зарезервированы 2 млрд. рублей для последующего распределения на реализацию разрабатываемой адресной программы капремонта учреждений социальной сферы.

Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики области получит 350 млн. рублей для установления льготного тарифа на вывоз мусора (средства пойдут на компенсацию выпадающих доходов оператора по обращению с отходами).

100 млн. будет направлено департаменту здравоохранения на приобретение медоборудования для различных учреждений.

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Кроме того, департамент промышленности и транспорта сможет направить 130 млн. рублей для обновления парка автотранспорта в муниципальных районах.

На поощрение проектов в рамках ТОС дополнительно выделено 30 млн. рублей, а департаменту физкультуры и спорта направят почти 39,5 млн. рублей, в том числе на финансирование спортивных школ олимпийского резерва и спортивных школ в соответствии с требованиями федеральных стандартов подготовки.

Ещё 3 млн. рублей получит областной ЗАГС на проведение ремонта помещений территориальных отделов.

Кроме того, за счет перераспределения средств внутри департамента образования, науки и молодежной политики на ряд мероприятий будет направлено почти 84 млн. рублей. В том числе 46,5 млн. рублей на приобретение учебников и учебных пособий для вновь открываемых общеобразовательных организаций и почти 34 млн. в связи с уточнением расходов в рамках реализации нацпроектов.

А в департаменте физкультуры и спорта изыскано почти 5 млн. рублей на проведение Первенства Европы по скалолазанию на территории Воронежской области и иных спортивных мероприятий.