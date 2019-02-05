2019-02-05T11:22:43+03:00
Экономика

ВТБ и НИУ ВШЭ обучат участников олимпиады «Я — профессионал»

Банк ВТБ и НИУ Высшая школа экономики открыли Зимнюю финансовую школу «Финансы, меняющие мир.
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Перезагрузка». Мероприятие, которое организовано для финалистов олимпиады «Я — профессионал» по направлению «Финансы и кредит», пройдет с 4 по 6 февраля в Москве. В нем примут участие 145 финалистов олимпиады из 30 регионов России.

Эксперты банка ВТБ обсудят с финалистами олимпиады тренды современного финансового мира и основные вызовы цифровой экономики, а спикеры НИУ ВШЭ расскажут о работе с большими данными на финансовых рынках, о рисках и доходности инвестиций.

Перед участниками школы «Финансы, меняющие мир. Перезагрузка» выступят президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин, первый заместитель президента – председателя правления ВТБ Юрий Соловьев, заместитель президента – председателя правления ВТБ Анатолий Печатников, заместитель президента – председателя правления ВТБ Денис Бортников, ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов, первый заместитель председателя Центрального банка Российской Федерации Ольга Скоробогатова, руководитель Школы финансов, ординарный профессор НИУ ВШЭ Ирина Ивашковская и другие.

Победители и призеры олимпиады получат приглашение пройти стажировку в банке ВТБ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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