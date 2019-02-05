2019-02-05T10:36:07+03:00
Экономика

ВТБ увеличил выдачу кредитов физлицам в 1,5 раза

По итогам 2018 года ВТБ нарастил выдачу розничных кредитов до 1,5 трлн рублей, увеличив результат предыдущего года на 50%
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Драйверами роста продаж стали ипотека (+56%) и кредиты наличными (+49%). Об этом заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в ходе отчетной пресс-конференции в среду.

Общий объем розничного кредитного портфеля ВТБ увеличился за 2018 год на 25%, превысив 2,8 трлн рублей. Ипотечный портфель достиг 1,4 трлн рублей (рост на 25%). За прошлый год банк выдал жилищных кредитов на сумму 671 млрд рублей. Портфель кредитов наличными превысил 1,19 трлн рублей (+29%), объем выдачи в рамках данного продукта составил 781 млрд рублей. На 19% выросли продажи автокредитов, составившие 85 млрд рублей. Всего на рынке розничных кредитов ВТБ нарастил свою долю на 0,44 п.п. – до 18,97%.

Портфель привлеченных средств физлиц ВТБ (с учетом инвестиционных продуктов) вырос на 31% - до 4,5 трлн рублей. При этом ресурсный портфель банка достиг 3,8 трлн рублей (+23,5%), портфель инвестиционных продуктов – 702 млрд (+92%). Средства под управлением клиентов Private Banking выросли на 38%, до 1,8 трлн рублей. Банк показал рекордный рост доли рынка привлечения – на 1,46 п.п., до 13,57%.

«За прошедший год розница ВТБ значительно увеличила свои бизнес-показатели и существенно нарастила долю на рынке. Столь высокие результаты во многом связаны с эффектом от объединения банков и естественной синергией с корпоративным бизнесом группы ВТБ, – отметил Анатолий Печатников. – Сегодня мы обслуживаем свыше 12 млн активных клиентов-физлиц и хотим в наступившем году увеличить этот показатель до 13,6 млн. Основными каналами привлечения станут новые зарплатные проекты и объединенная региональная сеть».

По словам Анатолия Печатникова, в 2019 году с учётом трех банков («Возрождение», «Саровбизнесбанк», «Запсибкомбанк») ВТБ намерен нарастить портфель кредитов физлиц на 21%, до 3,6 трлн рублей, портфель привлеченных средств – на 18%, до 4,9 трлн. Банк планирует открыть свыше 50 новых офисов и выдать более 2,6 млн зарплатных карт.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Воронеже из-за рухнувшего с крыши снега оборвало газовую трубу
В Воронежской области поймали браконьеров, застреливших лося
В Воронеже обиженный бывший одноклассник украл шубу школьной подруги на встрече выпускников
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 рейтинга крупнейших ипотечных банковпо итогам2018 года
Найденную на воронежской трассе девушку с амнезией узнал ее отец
В 2018 году число новых бизнесов в России превысило число закрытых на 88%
В Воронеже поймали находившегося в федеральном розыске убийцу
В Воронеже сосулька продавила крышу припаркованной иномарки
«Галкин обнищал»: под Воронежем сфотографировали контрастирующий с местностью дворец
В Воронеже после капитального ремонта затопило подъезд
Воронежец создал музей снежных скульптур во дворе дома
В Воронеже двое суток ищут школьницу
Воронежский «Буран» снова разгромно проиграл «Нефтянику» из Альметьевска
Создатели сериала "Молодежка" вдохновились воронежской историей?
Власти Воронежской области создадут систему по уходу за пожилыми гражданами вместе с фондом "Старость в радость"
Будущими резидентами ОЭЗ под Воронежем можно считать шесть предприятий
Воронежский Дом Анимации планируют открыть в 2021 году
В мэрии Воронежа рассказали о "штиле" в строительстве жилья
На улице Мира в Воронеже сфотографировали сосульку длиной в этаж
В Воронежской области в феврале запустят мусоросортировочный комплекс
За 2018 год водительские права отняли у 450 человек с алкогольной или наркозависимостью
В Воронеже одну из школ полностью закрыли на карантин из-за гриппа
Воронежский десятиклассник может получить до десяти лет тюрьмы за торговлю наркотиками
В Нововоронеже жительницу Крыма надули с оплатой ЖКХ на 50 тысяч рублей
Обрушение козырька подъезда в Воронеже: версия УК
8 февраля в Воронеже стартует продажа билетов на IX Платоновский фестиваль
В Воронеже гость два раза резанул ножом хозяина пьяной вечеринки
В Воронеже директор "заминировала" собственную школу