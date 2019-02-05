2019-02-05T16:58:20+03:00
Общество

Сбербанк и Российский экспортный центр будут помогать компаниям выходить за границу

Специальный акселератор построит для предпринимателей индивидуальный план развития
Олег ИВАНОВ
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Сбербанк и Российский экспортный центр заключили соглашение о сотрудничестве. Соглашение предусматривает совместную работу и обмен необходимой информацией. Документ подписали заместитель Председателя Правления ПАО Сбербанк Анатолий Попов и генеральный директор Российского экспортного центра Андрей Слепнев.

Российский экспортный центр работает со всеми экспортерами несырьевой продукции, товаров и услуг. Специалисты помогают компаниям на всех этапах экспортной деятельности — от задумки экспортной поставки до постконтрактного обслуживания, в том числе по каналам электронной коммерции.

- Подписанное нами соглашение открывает новые возможности в сотрудничестве банка с Российским экспортным центром. Мы намерены расширить наше взаимодействие для поддержки экспортной деятельности отечественными компаниями. В рамках соглашения рассматриваются самые разные направления и совместные проекты, - подчеркнул Анатолий Попов. - Сбербанк готов помочь начать экспортную деятельность тем российским предприятиям, продукция которых конкурентоспособна на мировом рынке. По нашим данным, примерно 50 тысяч компаний, пользующихся сервисами и услугами Сбербанка, имеют мощный, но нереализованный экспортный потенциал. Для его реализации и развития мы формируем специальную экосреду участников ВЭД, частью которой призван стать и наш совместный с РЭЦ акселератор

Соглашение предполагает совместную работу сторон над созданием экспортного акселератора - программы поддержки и развития экспортеров. Она будет направлена на увеличение объемов несырьевого неэнергетического экспорта компаний, зарегистрированных на территории России.

Акселерационная программа доступна для зарегистрированных пользователей онлайн-платформы Банк бизнес-партнеров – bankofpartners.com. Нельзя не отметить, что для все клиентов банка акселератор будет полностью бесплатен.

- Мы делаем особый акцент на массовом вовлечении малого и среднего предпринимательства в экспортный бизнес. Изучив лучшие мировые практики, мы запускаем собственные акселерационные проекты, первый из которых – со Сбербанком. Акселерационные программы позволят адаптировать участников ко всем сложным процессам международной торговли, найти партнеров по бизнесу, заключить экспортные контракты, и самое важное, показать российским предприятиям, что экспорт – это реальность. Одна из ценностей РЭЦ заключается именно в том, чтобы сделать то, что кажется бизнесу сложным в экспортной деятельности, простым и доступным, - прокомментировал Андрей Слепнев.

По каждому участнику акселератора будет определена экспортная зрелость и составлен индивидуальный план действий. Навигатором-помощником в прохождении акселерации выступит менеджер Сбербанка, непосредственно услуги будет оказывать Российский экспортный центр и его аккредитованные партнеры.

Программа уже включает в себя образовательный модуль, консалтинговую поддержку, помощь в поиске зарубежных партнеров, логистическую поддержку и другие популярные у экспортеров сервисы.

Отвечая на наш вопрос на специальной пресс-конференции, Председатель Правления Сбербанка Анатолий Попов подчеркнул, что в ближайший год будет вестись работа над тем, чтобы сделать все услуги доступными в формате «одного окна». То есть, чтобы компания, которая планирует наладить экспорт, могла сразу же получить план действия, как говорится, «под ключ» - и все в одном интерфейсе. Согласитесь, это поможет серьезно сэкономить и нервы, и время, которые столь дороги каждому предпринимателю.

Главная цель программы — формирование комплексных компетенций в области внешнеэкономической деятельности у представителей бизнеса, а также создание условий «бесшовного» выхода на внешние рынки для потенциальных экспортеров либо для компаний, желающих расширить географию и ассортимент поставок.

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

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