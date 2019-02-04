На господдержку проектов ТОС Воронежской области в 2019 году направят 90 млн рублей

Их реализация в текущем году обойдется областному бюджету в 90 млн рублей, причем 30 млн из этих средств будет дополнительно направлено в рамках первой корректировки бюджета в текущем году на первом весеннем заседании регионального парламента.

В том числе и благодаря этому, максимальный размер гранта, выделяемого на реализацию одного проекта, составит до 1 млн рублей (ранее до 300 тыс).

Заявки от ТОС будут принимать до 1 марта. С 12 марта до 12 апреля пройдет защита проектов в муниципальных районах и городских округах. К 26 апреля определятся победители. На реализацию проектов представителям ТОС дадут время до 31 октября. До 29 ноября они обязаны будут представить отчетные документы.

– Воронежская область – один из первых регионов, где еще в 2015 году стартовала масштабная работа с ТОС. За прошедшее время нам удалось выстроить эффективную систему организации мероприятий по созданию в муниципальных образованиях комфортной среды с участием органов исполнительной власти, депутатского корпуса Воронежской областной Думы и самих граждан. Благодаря этому сегодня мы имеем уникальные наработки в данном направлении и одну из самых развитых сетей ТОС в стране. На конец прошлого года в Воронежской области зарегистрировано 1900 ТОС, куда входит около 517 тысяч человек – почти каждый пятый житель региона, – подчеркнул председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Основным направлением инициативы граждан все эти годы является благоустройство территорий – установка детских и спортивных площадок, расчистка родников, ремонт ограждений кладбищ и воинских захоронений, обустройство скверов и парков, установка уличного освещения.

В 2015 году, когда гранты выделялись впервые, было поддержано 169 из 330 поданных на рассмотрение подобных проектов, а на их реализацию направлено 20 млн рублей. В 2016 году из 715 заявок средства в общей сумме 60 млн рублей получили более 400 ТОС. В 2017 году было подано более 1000 заявок, поддержано 552 проекта, из бюджета выделено 120 млн рублей. В прошлом году победителями были признаны 202 ТОС из 31 муниципального района и 3 городских округов Воронежской области (при этом на конкурс было подано уже 1315 заявок). На их поддержку из областного бюджета было выделено 60 млн рублей.

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Владимир Нетёсов отметил, что программа развития ТОС Воронежской области была рекомендована другим субъектам РФ – на Всероссийском конкурсе лучших практик открытости государственного управления в 2018 году практика нашего региона была признана лучшей.

Но проект господдержки «народных инициатив» – это не только благоустройство общественных пространств, ремонт и строительство различных значимых объектов, отмечает председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

– За прошедшие годы проект значительно повысил сплоченность и гражданскую ответственность жителей. Сегодня воронежцы не просто демонстрируют желание жить лучше, но и делают для этого конкретные шаги при поддержке власти и своих соседей. Поэтому практика развития системы «народных инициатив», в том числе и за счет финансовой поддержки со стороны государства в различных формах, в регионе обязательно будет продолжена, – подчеркнул Владимир Нетёсов.

Председатель Комитета по местному самоуправлению, связям с общественностью и СМК Воронежской областной Думы, председатель областного общественного совета по развитию ТОС Артём Зубков отметил, что со стороны депутатского корпуса регионального парламента постоянно оказывается практическая поддержка инициаторов проектов: депутаты Воронежской областной Думы участвуют в обучении общественников, оценке и корректировке их заявок, помогают в подготовке документов на получение грантов. Артём Зубков также заявил, что в ближайших планах Совета по развитию ТОС – подготовка кадрового резерва, в первую очередь, для органов местного самоуправления.

– Нам необходимо расширить саму суть содержания общественного самоуправления. У нас есть инициативные ТОСовцы, гражданские активисты, которые готовы делиться своим опытом с начинающими, переходить в наставники, передавать свои умения и за счет этого расти. Пока есть только единичные случаи, когда председатели ТОСов избираются главами городских и сельских поселений. Но эту практику хотелось бы сделать системной, потому что ...этот рост лидерского потенциала - это основа развития... местного самоуправления, – подчеркнул Артём Зубков.