Бизнес-Википедия ВТБ стала проектом года по версии издания Global CIO

Крупнейшая в России система управления знаниями «Бизнес-Википедия» получила самую высокую оценку среди других проектов ведущих российских и международных компаний. Эксперты премии оценили масштаб проекта, его сложность и важность для компании, а также значимость для всей ИТ-отрасли. В этом году заявки на участие в конкурсе подали более 200 проектов.

Новая система управления знаниями внедрена в ВТБ в конце 2018 года во всех розничных отделениях и контакт-центрах банка. На базе единой платформы объединены и синхронизированы данные по всем банковским продуктам, отделениям и услугам. Теперь сотруднику банка требуется менее 3 секунд, чтобы найти всю необходимую информацию.

Система в текущей фазе поддерживает одновременную работу 30 тысяч сотрудников розничного бизнеса и 2 тысяч операторов кол-центра. Кроме того, для обеспечения дополнительного функционала «Бизнес-Википедия» интегрирована с другими, в том числе внешними системами. Так, сервис «Яндекс.Карты» позволяет авторизированным сотрудникам банка видеть местоположение любого отделения. Система управления очередью - отслеживать текущую загруженность отделений. Mail Exchange Server и SMS-шлюз помогает оптимизировать процесс инфорассылок.

Внедрение проведено компанией DIS Group, которая представляет компанию KMS Lighthouse в России. Проект стал крупнейшим в мире внедрением системы управления знаниями KMS Lighthouse.

Заместителя президента-председателя правления банка ВТБ Ольга Дергунова отметила: «Для нас большая честь стать победителем в номинации премии Global CIO. Мы рады, что ИТ-директора по достоинству оценили значительный масштаб нашего проекта и его уникальность. Но главное, что хотелось бы отметить, «Бизнес –Википедия» помогает быстрее и качественнее обслуживать наших клиентов».