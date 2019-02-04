2019-02-04T14:51:55+03:00
Экономика

Бизнес-Википедия ВТБ стала проектом года по версии издания Global CIO

Банк ВТБ стал победителем в номинации "ECM (Enterprise Content Management)-системы" конкурса Проект года-2018, который проводит официальное сообщество ИТ-директоров России Global CIO
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Крупнейшая в России система управления знаниями «Бизнес-Википедия» получила самую высокую оценку среди других проектов ведущих российских и международных компаний. Эксперты премии оценили масштаб проекта, его сложность и важность для компании, а также значимость для всей ИТ-отрасли. В этом году заявки на участие в конкурсе подали более 200 проектов.

Новая система управления знаниями внедрена в ВТБ в конце 2018 года во всех розничных отделениях и контакт-центрах банка. На базе единой платформы объединены и синхронизированы данные по всем банковским продуктам, отделениям и услугам. Теперь сотруднику банка требуется менее 3 секунд, чтобы найти всю необходимую информацию.

Система в текущей фазе поддерживает одновременную работу 30 тысяч сотрудников розничного бизнеса и 2 тысяч операторов кол-центра. Кроме того, для обеспечения дополнительного функционала «Бизнес-Википедия» интегрирована с другими, в том числе внешними системами. Так, сервис «Яндекс.Карты» позволяет авторизированным сотрудникам банка видеть местоположение любого отделения. Система управления очередью - отслеживать текущую загруженность отделений. Mail Exchange Server и SMS-шлюз помогает оптимизировать процесс инфорассылок.

Внедрение проведено компанией DIS Group, которая представляет компанию KMS Lighthouse в России. Проект стал крупнейшим в мире внедрением системы управления знаниями KMS Lighthouse.

Заместителя президента-председателя правления банка ВТБ Ольга Дергунова отметила: «Для нас большая честь стать победителем в номинации премии Global CIO. Мы рады, что ИТ-директора по достоинству оценили значительный масштаб нашего проекта и его уникальность. Но главное, что хотелось бы отметить, «Бизнес –Википедия» помогает быстрее и качественнее обслуживать наших клиентов».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Сбербанк предоставил «защищенные кредиты» людям с инвалидностью
В Воронеже пройдет кимоно-шоу
Воронежским пенсионерам представят бесплатные торговые места
На господдержку проектов ТОС Воронежской области в 2019 году направят 90 млн рублей
В Воронеже «Лыжня России» пройдет 9 февраля
В Воронеже нашли опасную газовую сеть, работающую с нарушениями
Спасатели призывают воронежцев держаться подальше от фасадов зданий
В Воронежской области отправили в тюрьму одну из четырех организаторов игорного клуба
Работодатели Воронежской области рассказали, из-за чего чаще всего отказывали соискателям
Воронежцы сняли на видео, как полыхает пивной ресторан
На воронежской трассе загорелась фура, перевозившая газ
Инспекторы ДПС спасли от обморожения лежавшего без сознания в сугробе воронежца
Глава городского управления ЖКХ ответит на вопросы воронежцев в прямом эфире на радио "КП"
За год в Воронежской области под колесами машин погибли 136 человек
RockestraLive соединит в Воронеже рок и симфонию
Жителя Воронежской области могут посадить на 8 лет за отобранный мобильник
В центре Воронежа "Ссанг Йонг" сбил 12-летнего школьника, перебегавшего дорогу
В Воронеже сделали граффити с портретом летчика Филипова
Директор воронежской УК: «Снег на голову девушки упал с самовольно возведенного балконного козырька»
Банк УРАЛСИБ запустил акцию «Приведи друга»для розничных клиентов