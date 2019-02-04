2019-02-04T10:27:57+03:00
Экономика

Клиенты ВТБ и Запсибкомбанка могут бесплатно снимать деньги в единой банкоматной сети

Группа ВТБ реализовала проект по объединению банкоматных сетей с Запсибкомбанком
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Теперь частные лица – владельцы карт ВТБ и Запсибкомбанка могут бесплатно снимать средства в любом банкомате обеих кредитных организаций. В настоящее время общее количество АТМ ВТБ составляет порядка 15 тысяч, Запсибкомбанка – более 620 банкоматов.

«Взаимная отмена комиссии позволит значительно повысить удобство обслуживания клиентов обоих банков, а также расширит число устройств для снятия денежных средств. Унификация этого сервиса является ярким примером положительного эффекта вхождения Запсибкомбанка в группу ВТБ», - отметил Ильнар Шаймарданов – вице-президент, начальник управления развития розничного бизнеса в дочерних компаниях группы ВТБ

«Объединение банкоматных сетей даст клиентам Запсибкомбанка, преимущественно жителям Ямала и Югры, новые возможности. Они смогут снимать денежные средства без комиссий в банкоматах банка ВТБ на территории всей России: от Камчатки до Калининграда, что сделает поездки по стране еще доступнее и комфортнее. Наши клиенты уже ощущают позитивные перемены благодаря синергетическому эффекту, и единая сеть банкоматов – это значимый результат совместной работы», – добавил президент Запсибкомбанка Александр Сурин.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Политолог об экономической пользе оппозиции: «Добиться расследований, не будучи частью политической системы, практически невозможно»
Директор Центра исследований постиндуст­риального обще­ства Владислав Иноземцев - о том, что Россия идет по пути, в котором нет места ни конкурентности в сфере выработки экономической политики, ни банальному контролю за финансовыми действиями власти
ВТБ повысил на 0,4 п.п. ставки по двум вкладам в рублях при размещении на срок от 91 до 180 дней
Теперь максимальная ставка по вкладу «Выгодный» составляет 6,7% годовых. Для клиентов сегмента «Привилегия» максимальная ставка в рамках депозита «Выгодный Привилегия» достигает 6,9%
Новости 24
В Воронеже госпитализировали девушку, на голову которой обрушился снег
На рабочей неделе воронежцев ждет оттепель и дождь
В Воронеже на переоснащение медучреждений, занимающихся лечением больных онкологией, потратят 1,8 млрд рублей
Хакер из Воронежской области атаковал сайты правительства, спасателей и университета
В Воронеже товарняк столкнулся с «Ладой»
В Воронеже отменили выступление "пельменей" Вячеслава Мясникова и Андрея Рожкова
Роман Костомаров и Оксана Домнина поразили воронежцев необычным болеро
В Воронеже водитель автобуса забаррикадировал выход для пассажиров
На воронежском «море» обнаружили синего «кита»
У жителя Воронежской области изъяли больше 400 грамм марихуаны
Воронежцы пожаловались на вырубку деревьев в лесу у Никольского
В Воронеже глыба льда с крыши снесла козырек подъезда
Жительницу Воронежской области оштрафовали на 100 тысяч за ложный донос на племянника
Воронежцев предупредили о тумане
Руководитель управления ЖКХ Воронежа ответит на вопросы горожан в студии радио "КП"
В Воронежской области большегруз застрял на дороге из-за пробитого колеса
Воронежские электрики готовятся к снегопаду
В Воронеже девочка выбежала под колеса машины из-за невнимательности матери
В Воронеже пройдет день спортивно-боевых единоборств памяти Романа Филиппова