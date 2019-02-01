На "Воронежском шинном заводе" в 1,5 раза увеличат количество рабочих мест

В минувший вторник, 31 января, глава региона Александр Гусев посетил предприятие, собственники которого обещают вдвое увеличить объемы выпускаемой продукции. Сколько на это потребуется средств, губернатору рассказал генеральный директор "Пирелли Тайр Руссия" Аймоне ди Савойя Аоста.

За свою 65-летнюю историю шинный завод повидал многое. Новые силы влили в предприятие семь лет назад, когда "ВШЗ" стал совместным проектом российской госкорпорации "Ростех" и итальянской компании Pirelli.

- Мы подписали с "Ростехом" меморандум об удвоении инвестиций. Вместе с госкорпорацией мы готовы инвестировать в воронежский завод около 100 миллионов евро, чтобы удвоить количество выпускаемой здесь продукции. Сейчас это 2,2 миллиона шин в год, ожидается - 4,3 миллиона. Это будет происходить постепенно: начнем с этого года в небольших объемах и будем поэтапно прирастать до 2021 года, - отметил итальянец.

Более половины сотрудников предприятия - по современным меркам люди молодые, а текучка кадров - 4-5%. К 2021 году на заводе обещают в 1,5 раза увеличить количество рабочих мест - до 1,5 тыс. человек, а также поднять среднюю зарплату до 50 тыс. рублей (сейчас она составляет чуть больше 44 тыс.).

- Большинство сотрудников - люди моложе 40 лет. Это очень хороший показатель. Причина одна - это условия труда и зарплата. Шинное производство, казалось, должно быть вредным, и тяжелым. Но мы видим, что почти все здесь автоматизировано. И конечно сюда идут молодые люди: они работают не грузчиками, переносчиками тяжестей, а стоят операторами возле современных цифровых станков. И конечно хорошая зарплата - то, что будет способствовать закреплению здесь людей. Текучесть 4% - это очень хороший показатель, - пояснил губернатор.

Вся технологическая цепочка "приготовления" шины происходит в одном большом цеху, поделенным на производственные зоны. Покрышки раскатывают и собирают агрегаты, человек только задает нужные параметры и выполняет по необходимости физически не сложную работу. Таким образом, завод представляет собой один большой цех.

- Этот проект очень важный для нас - идет практически удвоение поступления налогов, почти на 50% растет численность занятых на предприятии. Мы поддерживали его на первом этапе, и, безусловно, будем поддерживать дальше. Думаю, во втором полугодии мы будем принимать решение об увеличении региональных мер господдержки. Для этого у нас небольшие резервы в бюджете есть. Сейчас посмотрим, какие направления требует точечной поддержки, будем помогать тем, где виден потенциал. Проработаем нашу нормативную документацию, чтобы поддерживать там, где мы видим потенциальный и резкий рост, может быть, инновационных каких-то продуктов и производств, - подчеркнул глава региона.