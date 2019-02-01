Бесплатный час на платных парковках у школ и медучреждений в Воронеже станет реальностью с февраля

Принятый нормативный правовой акт, помимо утверждения бесплатного парковочного часа на платных стоянках, созданных у школ, детсадов и медучреждений содержит ещё ряд важных для граждан новшеств. Закон расширяет и уточняет список льготников, которые имеют право на бесплатную парковку, определяет территории, где организация платных парковок запрещена, устанавливает для каждой парковки долю мест для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами.

Закон «О регулировании отдельных отношений в сфере организации дорожного движения в Воронежской области и признании утратившими силу некоторых законодательных актов (положений законодательных актов) Воронежской области» был утвержден большинством голосов 31 января на первом весеннем заседании Воронежской областной Думы.

Напомним, что в ноябре 2018 года председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов дал поручение депутатскому корпусу регионального парламента проработать тему законодательного решения ряда вопросов, возникших при реализации проекта платных парковок в Воронеже. Широкий общественный резонанс вызвало появление платных парковок не только на центральных улицах, но и на внутриквартальных проездах, расположенных непосредственно вблизи социальных учреждений.

– Воронежской областной Думой было инициировано широкое общественное обсуждение вопроса на нескольких площадках, проведены совещания, встречи депутатов с должностными лицами, представителями общественности, экспертами. Проанализирована ситуация в целом. Результатом всего этого стала разработка облдумой соответствующего законопроекта, – рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

17 декабря на 39 заседании депутаты Воронежской облдумы приняли в 1 чтении закон «О регулировании отдельных отношений в сфере организации дорожного движения в Воронежской области и признании утратившими силу некоторых законодательных актов (положений законодательных актов) Воронежской области».

– Необходимость законодательного регулирования этой сферы вызвана общественным резонансом, а также изменениями в федеральном законодательстве. Разработанный в парламенте законопроект во многом должен снять остроту ситуации, регламентировать ряд спорных моментов, – отметил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Все поправки, предложенные после принятия документа в первом чтении, носили редакционный характер.

31 января на 40-м заседании Воронежской областной Думы депутаты приняли закон во втором окончательном чтении.

Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов озвучил основные параметры закона.

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Также согласно закону на каждой стоянке, в том числе около объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, мест отдыха, должно выделяться не менее 10% мест для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами.

Выделены территории, на которых платные парковки запрещены – это дворы многоквартирных домов.

Расширен список льготников при пользовании платными парковками.

Бесплатная парковка предусмотрена в отношении транспортных средств, зарегистрированных на участников Великой Отечественной войны, бывших узников (включая несовершеннолетних узников), ветеранов боевых действий (из числа военнослужащих) (одно транспортное средство на человека).

Кроме того, устанавливается, что право бесплатного пользования платной парковкой предоставляется в отношении транспорта, зарегистрированного на одного члена многодетной семьи, наделенной таким статусом в соответствии с региональным законодательством. То есть это семья, имеющая трех и более детей в возрасте до 18 лет. В ее составе не учитываются дети на полном гособеспечении в специализированных учреждениях; дети, отбывающие наказание в местах лишения свободы; дети, в отношении которых родители лишены родительских прав и т.д.

Кроме того, бесплатной парковка будет для транспортных средств, принадлежащих органам федеральной фельдъегерской связи, организациям федеральной почтовой связи, используемых в связи со служебной необходимостью, транспортных средств организаций, которые непосредственно используются в целях устранения возникших аварийных ситуаций (водо-, тепло-, электро- и газоснабжение), а также для электромобилей.

Закон вступит в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.