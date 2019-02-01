В палате регионов обсудили меры по развитию нефтегазовой отрасли и сбалансированности цен на топливо

В рамках «правительственного часа» вице-премьер РФ Дмитрий Козак проинформировал сенаторов о мерах по развитию нефтегазовой отрасли и сбалансированности цен на топливо. Он заявил, что вопросы стабильности топливного рынка имеют большое социальное значение, во многом определяя состояние сельскохозяйственного, транспортного, строительного и других секторов экономики.

Заместитель председателя Правительства РФ добавил, что в целях сбалансированности цен на топливо кабмин уже принял ряд существенных мер. Летом 2018 года были снижены акцизы, с крупнейшими нефтяными компаниями достигнута договоренность по сдерживанию розничных цен на АЗС и ограничению мелкооптовых цен на бензин и дизельное топливо. Также установлены минимальные объемы поставок на внутренний рынок для безопасного и надежного снабжения субъектов РФ. В то же время было обеспечено наведение порядка на топливной бирже, пресечение неправомерных действий откровенных спекулянтов, усовершенствованы правила биржевой торговли. В итоге, в прошлом году угрозу неконтролируемого роста цен удалось предотвратить. «С 1 января 2019-го заработал новый механизм так называемого демпфирующего акциза, когда дополнительные доходы нефтяных компаний при высоких экспортных ценах на сырую нефть через бюджетный механизм перераспределяются предприятиям нефтепереработки для частичной компенсации разницы между внутренней ценой и экспортной альтернативой», – сообщил вице-премьер РФ».

Дмитрий Козак отметил, что с начала 2019 года рост цен на бензин и дизельное топливо на АЗС находится в пределах, оговоренных соответствующим соглашением, – 1,7% при росте НДС на 2%, и ситуация с топливным обеспечением является стабильной. В числе причин, вызывающих рост тарифов на энергоресурсы, он назвал значительные объемы финансирования, вкладываемые в развитие энергетических мощностей. В связи с чем представитель в Совете Федерации от Воронежской области Сергей Лукин задал вице-премьеру Дмитрию Козаку закономерный вопрос, касающийся сроков выхода ожидаемого постановления Правительства РФ о введении платы за неиспользование зарезервированной мощности.

Парламентарий заявил, что существенные финансовые вложения в развитие энергетических мощностей не могут принести должного результата при отсутствии в действующем законодательстве механизма, стимулирующего их рациональное использование. Недостаток мотивации к отказу от длительно неиспользуемых резервов мощности приводит к тому, что сетевые организации вынуждены наращивать объемы инвестиций в реконструкцию и увеличение мощностей центров питания. Это влечет за собой, соответственно, рост тарифов для населения и конечных потребителей. При этом переуступка неиспользованной мощности осуществляется ее владельцами по ценам, в разы превышающим стандартизированные ставки, установленные регулятором.

«Неэффективное использование зарезервированных энергомощностей является одной из наиболее злободневных проблем отрасли, которая давно требует кардинального решения. Этот вопрос неоднократно обсуждался на площадке Совета Федерации, – напомнил сенатор Лукин. – И определенные шаги для решения означенной проблемы были сделаны в конце прошлого года, однако ожидавшегося в самое ближайшее время выхода Постановления Правительства РФ не произошло». Парламентарий подчеркнул, что реализация на законодательном уровне действенных экономических стимулов, позволяющих высвободить или перераспределить в пользу других излишние мощности, зарезервированные за потребителями, является в настоящее время одной из приоритетных задач.

Член Совета Федерации Сергей Лукин убеждён: «Регионам необходимо незамедлительное решение проблемы, которое позволит вовлечь в хозяйственную деятельность предприятий электросетевого комплекса неиспользуемые мощности потребителей и дать дополнительный импульс жилищному строительству».

Отвечая на вопрос сенатора Сергея Лукина, который в очередной раз чётко обозначил проблему введения экономических стимулов перераспределения неиспользуемых резервных мощностей, вице-премьер Дмитрий Козак заверил, что в Правительстве РФ продолжается обсуждение указанного проекта Постановления, подготовленного Министерством энергетики. Кабинет министров осознаёт, что в сложившейся ситуации добросовестные потребители субсидируют мощности тех, кто, зарезервировав энергоресурсы, использует их неэффективно. И до 2024 года российское правительство постарается ввести действенные механизмы решения данной проблемы.

По итогам обсуждения этой важной темы, Сергей Лукин принял решение направить письменное обращение вице-премьеру Дмитрию Козаку, а также – официальное письмо в Минэнерго, чтобы получить более конкретную информацию относительно сроков принятия Постановления Правительства, призванного обеспечить эффективное использование резервов сетевой мощности. Напомним, что ещё в декабре 2018 года, в ходе расширенного заседания с участием членов комитетов верхней палаты по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и по экономической политике, был представлен пакет инициатив Министерства энергетики РФ и ПАО «Россети». В соответствии с поступившими предложениями, предусматривалась возможность поэтапного перехода к оплате услуг по передаче электроэнергии на основании максимальной мощности, заявленной при технологическом присоединении: 5% – до 2020 года, 10% – с 2020-го, 15% – с 2021-го, 20% – с 2022-го и 60% – с 2023-го. В проекте Минэнерго предполагалось также ввести с 2024 года полную оплату зарезервированных мощностей, поэтому задержки вступления в силу этого документа могут повлечь за собой существенные негативные последствия для российской экономики.

Александра Самарина