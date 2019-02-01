Выходные в Воронеже: календарь Пирелли, юбилей БГ, шоу фигуристов

ТЕАТР В КИНО: "Ложь во спасение"

1 февраля в кинотеатре пройдет трансляция из театра "Ленком". Воронежцам покажут спектакль Глеба Панфилова ''Ложь во спасение'' с Инной Чуриковой и Виктором Раковым в главных ролях. В основу постановки положена пьеса «Деревья умирают стоя» Алехандро Касоны. Для зрителей история начинается в офисе странной компании, куда приходит некий господин и просит директора помочь ему в необычном деле. 20 лет назад он выгнал из дома внука-подростка, поймав его за попыткой воровства, и с тех пор его жена гаснет. Сеньор, переживая за жену, стал писать ей письма от лица внука, сделав его успешным архитектором, путешественником и, наконец, мужем. Но теперь надо организовать встречу бабушки и внука в жизни. Так в доме появляются мнимый внук и его «жена». И кажется, что бабушка счастлива...

Магия Инны Чуриковой, которая исполняет роль бабушки, захватывает с первой сцены. Ее бабушка мудра и лукава. В ней есть и юношеское озорство, и женское очарование, и рассудительность зрелого человека. В ней уживаются и неукротимая гордыня, и детская беззащитность. И, конечно же, в ней заключена великая сила, которая, с одной стороны, помогает ей выжить, а с другой, толкает на отчаянные ошибки. Начало в 19.00.

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БГ 65

БГ исполнилось в конце ноября 65 лет. Свой юбилей легендарный музыкант отмечает со своими поклонниками. Воронежцы смогут приобщиться к празднику 1 февраля.

Так получилось, что за Борисом Гребенщиковым некогда закрепился образ витающего в далеких буддийских небесах мудреца, которому до лампочки любые земные проблемы и тревоги. В 2014 году альбом «Соль» сорвал с мэтра эту маску, а его новая работа «Время N» еще раз доказала, что свежие песни БГ как никогда созвучны нашей странной реальности.

46 лет назад Борис Гребенщиков первым из русских музыкантов смог адаптировать всю эстетику современной ему западной музыкальной культуры к особенностям родного языка. И до сих пор продолжает заниматься именно этим - показывать, как можно быть русским и петь не только петербургские романсы, но и ямайское регги, американский фолк и ирландские баллады. Разнонаправленность его интересов и глубина познаний способствовала превращению БГ в настоящего культового персонажа. И поэтому каждый его концерт - почти магический ритуал, после которого, по свидетельству участвующих в нем, в сердце остается ощущение праздника.

1 февраля в Event Hall БГ вместе с "Аквариумом" представит программу "Двери Травы".

ШОУ ИЛЬИ АВЕРБУХА

С Воронежа стартует юбилейный тур команды Ильи Авербуха «15 лет успеха». Зрители увидят высочайший уровень фигурного катания с элементами повышенной сложности и актерским мастерством, которому позавидует любая театральная школа страны. Новая гастрольная программа - это симбиоз лучших номеров знаменитого режиссера.

- Каждый сезон я стараюсь удивлять зрителей. В прошлом году в силу творческой занятости с премьерой «Ромео и Джульетта» телевизионного проекта не состоялось. Но потребность зрителя в ледовых шоу столь высока, что оставить поклонников ни с чем мы просто не решились. К сожалению, в России не так много ледовых дворцов, где мы могли бы показать спектакли со всеми невероятными декорациями. Именно поэтому был создан тур по городам, где все смогут увидеть любимых фигуристов, - отмечает Илья Авербух. - По традиции в представлении задействованы титулованные фигуристы, чемпионы прошлых лет.

В новом шоу выступят звезды фигурного катания Алексей Ягудин, Роман Костомаров, Максим Маринин, Оксана Домнина, Максим Шабалин, Мария Петрова, Алексей Тихонов, Маргарита Дробязко, Повилас Ванагас, Албена Денкова, Максим Ставиский, Владимир Беседин, Алексей Полищук.

Представление пройдет в ЛДС "Юбилейный" 2 февраля в 19.00 (6+).

НЕБО НАД НЕБОМ

3 февраля воспитанники студии «Театральная, 17», которая работает при ВКЗ, приглашают на постановку «НЕБО над небом» - с театральными, психологическими и философскими цитатами.

Это спектакль-настроение с оригинальной пластикой по мотивам творчества художников Рене Магритта и Франсиско Гойи, писателей Франца Кафки и Германа Гессе, танцовщицы и хореографа Пины Бауш, театрального режиссера Филиппа Жанти. По мнению постановщиков, «НЕБО над Небом» - это необычное место, где рождаются гении.

Напомним, премьеру спектакля "НЕБО над небом" юные воронежские артисты показали на III детском театральном фестивале "Маршак", кроме того, фрагмент постановки воронежские ребята также представляли на Всероссийском фестивале «Оперение» в Сочи.

Спектакль пройдет 3 февраля в ВКЗ, начало в 12.00 (16+).

ГОРНЫЕ ЛЫЖИ И СНОУБОРД

Самое время заняться зимними видами спорта. Покататься на горных лыжах и сноуборде воронежцы могут в нескольких местах.

На горнолыжном комплексе «Донгор» (Семилуки, Чернышева гора (15 км от Воронежа) есть четыре трассы длиной 270 м и выкатом до 500 м. Работают подъемники и система искусственного оснежения. Время работы по выходным - с 10.00 до 22.00.

В горнолыжном клубе «Чертовицы» (с. Чертовицы Рамонского района, пер. Спортивный, 1а) пять склонов, оборудованных системой освещения, современными подъемниками с одноместными подвесами. Время подъема от 2,5 до 3,5 мин в зависимости от склона. На всех склонах работает система искусственного оснежения. Время работы: днем с 10.30 до 16.00, вечером с 18.00 до 22.30.

Горнолыжный комплекс «Эволюция Костенки» (с. Костенки Хохольского района, ул. Ленина, 162) имеет пять оборудованных трасс (в зависимости от уровня перепад трасс по высоте достигает 80 метров). На склонах смонтирована и запущена система искусственного заснеживания, прорублены новые склоны, смонтировано ночное освещение трасс, работает подъемник. Время работы по выходным с 11.00 до 18.00.

ВЫСТАВКА О КОСТЕНКАХ

Воронежский музей-заповедник «Костенки» открывает новый выставочно-образовательный проект, посвященный двум юбилейным датам - 140-летию археологических исследований в нашем регионе и 100-летию российской академической археологии.

«О Костенках с любовью» стартует 1 февраля в институте высоких технологий с открытия выставки фотографа Сергея Смирнова, посвященной разным сторонам жизни Костенок - музею, раскопкам, селу и его обитателям, знаменитой костенковской природе. Выставка будет работать до апреля.

В проекте также запланирована образовательную часть - пройдет цикл лекций от сотрудников музея-заповедника.

1 февраля главный сотрудник музея Ирина Котлярова прочитает лекцию «140 лет археологических исследований в Костенках: открытия и интерпретации».

ВЫСТАВКА О БОБРАХ

В ДК «Шинник» воронежцы смогут познакомиться с древними и современными бобрами - на выставке «Бобр - живой современник мамонта». Это совместный проект Воронежского заповедника и музея-заповедника «Костенки». Выставку уже показывали и в Костенках и в Музее природы заповедника. В 2018 году ее посетили около 13 тысяч человек.

Экспозиция представляет все о бобре - от древности до современности.

- В каменном веке «главный» обитатель Воронежского заповедника был одним из объектов охоты древних жителей. Археологи не единожды находили в Костенках кости доисторических бобров. На стоянках эпохи верхнего палеолита эксперты находили бивни мамонта, на которых был выгравирован шестигранный орнамент - точная копия рисунка чешуи бобрового хвоста. Специалисты музея-заповедника «Костенки» считают, что это были священные предметы рода, тотемом которого являлся бобр, - сообщили организаторы.

ВЫСТАВКА ТЕАТРАЛЬНЫХ ПЛАКАТОВ

В фойе второго этажа Дома актера работает выставка академика Российской академии художеств Олега Савостюка.

Народный художник России давно уже сроднился с Воронежем: по городу ездят автобусы и троллейбусы, оформленные рисунками Савостюка, в области несколько лет проходят пленэры, созданные по его инициативе, он много лет возглавляет аттестационную комиссию нашего художественного училища. И, конечно, мастер много пишет Воронеж и воронежцев. Работает Олег Михайлович в узнаваемой плакатной манере. И в этот раз воронежцам как раз показывают выставку театрального плаката работы мэтра. Савостюк создавал плакаты и афиши к балетам Большого театра.

Выставку можно посмотреть бесплатно до конца февраля.

Олег Савостюк.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

КАЛЕНДАРЬ ПИРЕЛЛИ

1 февраля в музее имени Крамского стартует необычный проект: воронежцам покажут снимки известного британского фэшн-фотографа Тима Уокера, который проиллюстрировал календарь Pirelli за 2018.

Сделать съемку для календаря компании Пирелли очень престижно для фотографа. Свою историю это эксклюзивный календарь, который выпускается ограниченным тиражом и не бывает в продаже (купить его можно только на аукционе), а распространяется он среди випов, начал в 1964-м. Первую съемку для него делал официальный фотограф «Битлз» Роберт Фриман. Календарь стал сенсацией, с тех пор сняться для него считается честью. В свое время на страницах календаря побывали супермодели Синди Кроуфорд, Наоми Кэмпбел, Кейт Мосс, Хайди Клум, Жизель Бюндхен, Наталья Водянова, актрисы Софии Лорен, Пенелопа Крус, Мила Йовович, Дженнифер Лопес, Моника Белуччи.

Особенностью календаря 2018 года стало то, что для него снялись исключительно темнокожие модели. Компания «Пирелли» в своем ежегодном календаре старается отражать актуальные проблемы. В 2018-м завуалировано проиллюстрировали проблему дискриминации в фэшн-индустрии. Тим Уокер привлек к съемкам 18 звезд и молодых талантов, среди которых музыканты, актеры, телеведущие, писатели, модели. К примеру, Наоми Кэмпбелл сыграла Королевского Палача, актриса Вупи Голдберг превратилась в Герцогиню. Съемки календаря проходили в Лондоне в мае 2017 года, были созданы уникальные костюмы и декорации, над которыми работали выдающийся английский сценограф Шона Хит и главный редактор британского Vogue, икона современного мира моды Эдвард Эннинфул.

Выставка продлится до 17 марта.

ДУХОВНЫЙ ИМПРЕССИОНИЗМ

В музее имени Крамского работает выставка «Свет и воздух». Проект представил работы столичной художницы Валентины Диффинэ-Кристи, ученицы Константина Юона, чей стиль искусствоведы называют «духовным импрессионизмом».

- Становление Валентины Диффинэ-Кристи как зрелого мастера происходило в годы жесткого диктата государства в искусстве, требовавшего от творческих деятелей проявлений соцреализма. В передаче цвета и света не должно было прослеживаться влияния живописи импрессионистов - они были запрещены как представители разлагающегося капиталистического запада, - сообщили в музее. - Художницу обвиняли в формализме и даже исключили из института, но со временем восстановили. Удивительно, как ей удавалось выполнять идеологические заказы, изображать заводскую и колхозную жизнь, но при этом, ни разу не изменить своему стилю. Передовики производства кисти Диффинэ-Кристи написаны в характерной и хорошо узнаваемой легкой манере.

Последний период творчества Валентины Диффинэ искусствоведы характеризуют как «белое на белом», художница писала фактически только белилами, лишь иногда немного добавляя к ним другие краски. Широкое признание творчества художницы в России началось уже после ее смерти - с 2011 года.

Выставка представила 39 живописных полотен художницы из частной московской коллекции. Посмотреть ее можно будет на третьем этаже основного здания музея до 17 февраля.