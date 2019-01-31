Решение областного парламента позволит сдержать коммунальный платеж за вывоз мусора для воронежцев

Сегодня, на 40-м заседаний Воронежской областной Думы депутаты утвердили в двух чтениях закон «О льготных тарифах в области обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Воронежской области».

– Данным региональным законом установлено, что право на соответствующие льготы имеет население Воронежской области – физические лица, постоянно или преимущественно проживающие на территории Воронежской области. А компенсация выпадающих доходов региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными доходами, осуществляющих деятельность на территории Воронежской области, будет осуществляться за счет средств областного бюджета в виде субсидий, – рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Напомним, с начала нынешнего года в России начала работать новая схема работы с твердыми коммунальными отходами. Главный смысл – сделать систему обращения с отходами более прозрачной как для граждан, так и государства. Также принятые нововведения будут способствовать поэтапному уменьшению количество мусора, который идет на захоронение и увеличению объема отходов для сортировки и переработки.

Автора фото: Дзень Альберт

Сегодня на территории Воронежской области созданы 8 отходоперерабатывающих кластеров. В каждом из них уже есть оператор по обращению с отходами. К работе по новой схеме с 1 января приступил пока только один из межмуниципальных кластеров, в котором образуется более половины отходов области – в него входит Воронеж и еще 8 близлежащих районов. Только здесь оператор обладает необходимыми мощностями, технологиями и ресурсами. Все остальные кластеры работаю пока по старой схеме, но постепенно будут переводиться на новую. Для каждого из них должен быть определен тариф, по которому они работают.

Пока он установлен только для воронежского оператора и составляет 591,14 рублей за 1 кубометр мусора. В тариф включены не только расходы на сбор, транспортировку и обработку мусора, но и НДС 20%. НДС появился потому, что услуга по вывозу мусора по новым правилам теперь является не жилищной, а коммунальной.

В плате за вывоз мусора есть и другая составляющая – это норма накопления мусора. На каждого воронежца она рассчитана как более 3 кубометров в год (это примерно 700 пятилитровых мусорных мешков).

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Учитывая эту и еще ряд других мер (сегодня достигнуто соглашение с большинством УК о том, что плата за вывоз мусора выставляется без учета нормы накопления, а по факту), плата за ТКО для большинства граждан, проживающих в зоне ответственности воронежского оператора, вырастет с начала текущего года несущественно – на 3-4%.

Компенсация оператору за счет бюджета региона предусмотрена только на переходный период, поскольку сегодня ведется работа по законодательному исключению НДС из «мусорного» тарифа на федеральном уровне.