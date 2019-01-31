Воронежский губернатор предложил театру «выйти в город»

В минувший вторник, 29 января, губернатор Александр Гусев встретился с художественным руководителем театрального центра «Никитинский» Борисом Алексеевым и директором театра Ириной Алексеевой.

На встрече также присутствовали первый заместитель председателя правительства Воронежской области Владимир Попов и первый заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства области Александр Попов.

Борис Алексеев рассказал главе региона о том, что в конце апреля минувшего года Никитинский театр вместе с управой Центрального района Воронежа впервые провел в столице Черноземья фестиваль негосударственных театров «Центр». Было сыграно шесть спектаклей театров Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Белгорода и Воронежа. Помимо этого, программа включала различные уличные выступления, концерты, выставки. Особенностью первого фестиваля стала режиссерская лаборатория и созданные в ее рамках три эскиза спектаклей о жизни и судьбе знаменитых воронежцев. Кроме того, прошел первый в Воронеже Кофейный фестиваль, объединивший кофейни Воронежа и Москвы. По подсчетам организаторов, мероприятия фестиваля «Центр» в прошлом году посетили порядка 10 тысяч человек.

Как пояснил Борис Алексеев, стояла задача обратить внимание общественности на феномен существования негосударственных театров, которые не финансируются со стороны государства, однако имеют профессиональную труппу и постоянный репертуар. По словам художественного руководителя Никитинского театра, фестиваль получил высокую оценку московских экспертов.

В настоящее время продолжается подготовка ко второму фестивалю «Центр», который пройдет с 29 апреля по 4 мая этого года. Он будет более масштабным, в том числе и по географии участников. В Воронеж приедут театральные коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Ростова-на-Дону, обсуждается участие частного театра из Казани.

Помимо театральной программы фестиваль будет выполнять и образовательную функцию. Так, в рамках «Центра» запланированы лекции ведущих театральных критиков, читки пьес воронежских драматургов проекта «Школа» и многое другое. Готовится также специальный проект - спектакль «Мальчики», где театр выйдет за рамки привычной сцены.

Борис и Ирина Алексеевы попросили губернатора оказать фестивалю информационную поддержку, а также пригласили Александра Гусева посетить Никитинский театр.

Глава региона пообещал оказать необходимое содействие. Также Александр Гусев предложил использовать в качестве альтернативных площадок для спектаклей «Никитинского» городские пространства.

Кроме того, участники встречи обсудили возможность гастролей театра в районах Воронежской области и взаимодействие «Никитинского» с областным департаментом культуры.

НАША СПРАВКА

Театральный центр «Никитинский» - негосударственный профессиональный театр, открылся осенью 2016 года, находится в Воронеже.