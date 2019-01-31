2019-01-31T10:06:36+03:00
Экономика

Дмитрий Ивантер возглавил совет партнерства «Лизинговый союз» при ТПП РФ

Компания ВТБ Лизинг вошла в состав некоммерческого партнерства «Лизинговый союз» при Торгово-промышленной палате РФ
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Соответствующее решение члены совета партнерства приняли на годовом собрании 29 января. Кроме того, по итогам голосования генеральный директор ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер был избран председателем совета организации.

Подкомитет ТПП РФ по лизингу и его базовая организация НП «Лизинговый союз» — это первое в России профессиональное объединение лизингодателей, представляющее интересы отрасли на государственном уровне.

«Я признателен членам партнерства за оказанное доверие и готов поделиться опытом ВТБ Лизинг в рамках работы союза. Лизинговая отрасль России развивается поступательно, из года в год показывая стабильный рост. Финансирование, предоставляемое лизинговыми компаниями, является востребованным инструментом в самых разных отраслях экономики – железнодорожный и автомобильный транспорт, нефтегазовая сфера и авиация. Диалог бизнеса и государства в таких условиях имеет особое значение, и «Лизинговый союз» является эффективной площадкой для такого взаимодействия», - прокомментировал генеральный директор ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер.

Члены партнерства на годовом собрании также рассмотрели ряд вопросов, связанных с деятельностью «Лизингового союза», в том числе утвердили финансовый план, а также план работ и мероприятий на 2019 г.

ИСТОЧНИК KP.RU

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