2019-01-30T14:42:39+03:00
Общество

Важные новшества, которые начали действовать в законодательстве Воронежской области с 2019 года

О наиболее значимых для граждан инициативах напомнил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов
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С 1 января 2019 года продлены льготы для ряда категорий граждан

В частности, для людей, страдающих почечной недостаточностью, сохранена ежемесячная компенсация проезда к месту проведения гемодиализа. Исключение составляют лица, проживающие в том же населенном пункте, где проводится процедура. Сегодня в регионе 344 человека, страдающие хронической почечной недостаточностью (161 из них имеет первую группу инвалидности), три раза в неделю с сопровождающим лицом осуществляют поездки в лечебную организацию для прохождения процедуры гемодиализа. В бюджете-2019 на эти цели предусмотрено более 24,2 млн рублей.

Также на год продляется действие ежемесячной денежной компенсации за наем жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, до момента обеспечения их своим жильем. Бюджетные ассигнования на эти цели в 2019 году предусмотрены в сумме 92 млн рублей.

А вот адресное действие регионального материнского капитала продлено на три года.

– Региональный маткапитал является одним из эффективных стимулов повышения рождаемости в Воронежской области. Кроме того государственная политика в отношении семьи и детства является постоянным предметом поручений Президента Владимира Путина, – объяснил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов решение депутатов.

На социальную поддержку семей в виде регионального материнского капитала в бюджете 2019 года заложено более 253 млн рублей.

Решением Воронежской областной Думы также была продлена на 3 года такая мера социальной поддержки, как льгота на проезд пригородными поездами в размере 50% оплаты для воронежских школьников старше 7 лет и студентов-очников, обучающихся в профессиональных образовательных организациях и вузах. На эти цели в региональном бюджете текущего года заложено почти 21,5 млн рублей.

Нарушители оплатят ремонт дорог

С 1 января 2019 года 100% штрафов за нарушение ПДД зачисляются в Дорожный фонд Воронежской области стали доходы от денежных взысканий за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения.

Как пояснил Владимир Нетёсов, ранее штрафы за нарушение ПДД подлежат зачислению в доходную часть бюджета региона и могли быть направлены на различные цели.

- С текущего года штрафы имеют целевое назначение и могут быть израсходованы только на содержание, ремонт и строительство дорог, – уточнил председатель Воронежской областной Думы.

Дополнительные средства, которые могут поступить в дорожный фонд региона в 2019 году от штрафов, прогнозируются в сумме около 1,5 млрд рублей.

Владимир Нетёсов напомнил, что областным законом о бюджете региональный дорожный фонд в текущем году утвержден в объеме более 11,5 млрд рублей.

Льготы по капремонту для новой категории

С 1 января 2019 года установлено право на компенсацию взносов для неработающих пенсионеров старше 70 лет, проживающих совместно с неработающими инвалидами I или II групп. До конца прошлого года льгота (частично и полностью) распространялась только на две категории - одиноких пенсионеров старше 70 лет и пенсионеров, старше 70 лет, проживающих в составе семьи, где есть только неработающие граждане пенсионного возраста. После начала действия закона мера поддержки коснется около 4 тысяч воронежцев (ранее ей пользовалось более 2,5 тысяч жителей области).

– Кроме того, депутаты регионального парламента приняли решение продлить действие закона на 3 года (прежний закон принимался сроком действия на 1 год), средства в бюджете на эти цели заложены, – сказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Пенсионные меры соцподдержки - для предпенсионеров

С 1 января 2019 года жители региона предпенсионного возраста смогут пользоваться теми же региональными мерами соцподдержки, что и пенсионеры.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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