Сергей Лукин: Необходимо осознавать высокую ответственность всех участников трансформации законодательства о долевом строительстве

- Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко при рассмотрении Федерального закона о внесении изменений в ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости» на пленарном заседании поручила сенаторам во взаимодействии с Минстроем России и при участии Центрального Банка продолжить работу по совершенствованию механизмов строительства жилья в рамках законодательства о долевом строительстве, - отметил Сергей Лукин.

Парламентарий пояснил, что, согласно принятым в конце декабря 2018 года изменениями, с 1 июля 2019 года застройщики должны будут в обязательном порядке переходить к применению счетов эскроу и привлекать проектное финансирование не только для новых, но и для уже строящихся объектов. Исключением могут быть проекты высокой степени готовности. В ходе совещания предполагалось рассмотреть предложения по соответствующим критериям степени готовности, однако обсуждение вышло за рамки запланированной тематики: был затронут широкий спектр дискуссионных вопросов, связанных с переходом на новую модель финансирования строительства.

.

Необходимо отметить, что состав участников совещания позволил отразить всю полноту рассматриваемой проблематики. Помимо членов профильного Комитета Совета Федерации, в нем приняли участие представители руководства Министерства строительства и ЖКХ РФ, Центрального Банка России, единого института развития в жилищной сфере «ДОМ.РФ», ведущих банков и строительных компаний.

В рамках подготовки к мероприятию сенатором от Воронежской области Сергеем Лукиным были проведены консультации с ведущими застройщиками региона и выявлен ряд негативных моментов, возникающих в процессе практики применения нового законодательства о долевом строительстве.

Выступая на совещании, парламентарий вынес на рассмотрение такие проблемные вопросы, как высокая продолжительность рассмотрения банками заявок на кредитование строительства (порядка 6 месяцев, исходя из опыта застройщиков из различных регионов), а также значительная доля собственных средств строительной компании, необходимая для получения проектного финансирования (не менее 10%). Кроме того, Сергей Лукин предложил вернуться к обсуждению темы поэтапного раскрытия счетов эскроу, что отражает позицию Комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера СФ, членом которого он является.

Заместитель председателя Банка России Ольга Полякова, отметив, что Центробанк готов рассматривать предложения относительно поэтапного раскрытия счетов эскроу, сослалась на высокую сложность администрирования данной процедуры.

Никита Стасишин, заместитель Министра строительства и ЖКХ, подчеркнул, что понимает всю остроту проблематики.

Сенатор Сергей Лукин заявил:

- Необходимо осознавать высокую ответственность всех участников процесса трансформации законодательства о долевом строительстве. Ближайшая задача – продуманно и взвешенно отразить в нормативных актах механизм обеспечения и критерии финансовой устойчивости застройщиков. В результате недостаточно квалифицированных решений мы можем столкнуться с рисками ухудшения финансовой устойчивости и банкротства значительного количества застройщиков, начавших строительство в рамках разрешений, полученных до 1 июля 2018 года, что может повлечь неспособность выполнения ими обязательств перед кредиторами и дольщиками. Надеюсь, что федеральными ведомствами будет занята конструктивная позиция.

Участникам совещания было дано поручение в течение десяти дней подготовить конкретные предложения и направить их в Минстрой и профильный комитет Совета Федерации. Для выработки консолидированного решения в ближайшее время состоится заседание Союза строителей Воронежской области, в работе которого примет участие сенатор.

- В данный момент нам нужно сосредоточиться на том, чтобы выработать оптимальную модель, которая позволит минимизировать возможные негативные последствия перехода на новые правила финансирования строительной отрасли и не допустить существенного снижения объема ввода жилья. Цена ошибки может быть слишком высока, - подчеркнул Сергей Лукин.

Ольга Вороновская