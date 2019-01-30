2019-01-30T14:20:44+03:00
Общество

Владимир Нетёсов: «Господдержка «народных инициатив» напрямую влияет на консолидацию гражданского общества»

В Воронежской области на текущий год субсидии на реализацию проектов по поддержке местных инициатив выросли в два раза
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Объем финансирования на эти цели составит 120 млн рублей.

Дополнительные средства выделят в связи с увеличением объема бюджетных ассигнований, утвержденных региональным парламентом в Законе Воронежской области о «Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Дополнительный конкурс по отбору проектов местных инициатив, подлежащих реализации в 2019 году, стартовал в регионе 24 января и продлится до 30 марта.

В рамках госпрограммы Воронежской области «Содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправления» изначально планировалось, что в 2019 году субсидия на реализацию проектов по поддержке местных инициатив будет предоставлена на конкурсной основе в объеме 60 млн рублей. Но затем было принято решение, что в текущем году объем финансирования на эти цели составит 120 млн рублей. Кроме того, в рамках основного мероприятия «Развитие инициативного бюджетирования на территории Воронежской области» в 2019 году еще 60 млн рублей получит Ассоциация «Совет муниципальных образований Воронежской области» на поощрение проектов, реализуемых в рамках территориального общественного самоуправления (ТОС).

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Он напомнил, что прошлом году на реализацию 79 проектов по поддержке местных инициатив в 25 муниципальных районах и двух городских округах (Борисоглебский городской округ и городской округ город Воронеж) из областного бюджета было также выделено более 119 млн рублей. Кроме того, было привлечено 22 млн рублей из средств местных бюджетов и 17 млн – из внебюджетных источников. Все проекты были направлены на решение вопросов местного значения – ремонт объектов водоснабжения и дорожной инфраструктуры, уличного освещения, ремонт и благоустройство военно-мемориальных объектов, обустройство общественных пространств, устройство тротуарных дорожек.

– Победителями конкурса по поддержке местных инициатив на территории области, подлежащих реализации в 2019 году, стали 35 различных проектов. Среди них также значится обустройство общественных зеленых зон, ремонт объектов водоснабжения, дорог, устройство тротуаров, военных мемориалов. Дополнительный конкурс, который стартовал на днях, поможет реализовать в текущем году еще примерно такое же количество проектов в наиболее активных муниципальных образованиях региона, – рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Одним из главных принципов отбора проектов является народное волеизъявление: проблемы, решаемые в рамках проектов, определяются населением и должны быть направлены на решение вопросов местного значения. Поселения могут предлагать проекты по следующим направлениям: устройство объектов водоснабжения и водоотведения, уличного освещения, дорожной инфраструктуры и тротуарных дорожек, физической культуры и массового спорта, детских игровых и спортивных площадок, а также устройство объектов по обеспечению пожарной безопасности. Помимо этого, в рамках конкурса будут рассмотрены предложения по ремонту и благоустройству объектов по организации досуга населения, мест массового отдыха населения, гражданских захоронений, военно-мемориальных объектов, памятных объектов и знаков.

Кроме того, обязательным условием предоставления субсидии из областного бюджета на реализацию проекта является финансирование из средств местного бюджета в объеме не менее 10% от суммы запрашиваемой субсидии, а также инициативный платеж граждан (средства населения) в объеме не менее 3% от этой суммы.

Подать заявку для участия в конкурсном отборе имеют право все муниципальные образования Воронежской области: городские и сельские поселения, муниципальные районы, городские округа. Размер субсидии из областного бюджета на реализацию одного проекта может составить до 3 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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