84% воронежцев – счастливые люди

«Счастливы ли вы?» - такой простой и вместе тем глубокий вопрос задавали воронежцам по телефону эксперты «Квалитаса». Уверенное «да» выразили 42% из 606 опрошенных 16 и 17 января. Столько же задумались и выбрали чуть более мягкий ответ: «скорее да». Грустный вариант «скорее нет» привлек 8% опрошенных. Резкое «нет» выделили 4% участников опроса. Еще 3,6% затруднились с ответом.

Если суммировать данные первых двух вариантов, то получится, что 84% опрошенных в целом считают себя счастливыми. Что любопытно, число таких людей с каждым годом растет. В 2008 году в аналогичном опросе их было 70%, в 2014 – 82%.

Если изучать результаты опроса чуть более детально, можно выяснить, что женщины чаще ощущают себя счастливыми (88%), чем мужчины (80%).

Многое зависит от семейного положения. Среди женатых и замужних – 89% счастливчиков, среди холостых, не успевших побывать в браке – 87%. Среди тех, кто состоит в гражданском браке, таковых лишь 81%. Среди разведенных - всего 69%, среди вдовых – 67%.

Среди самых бедных горожан 61% называют себя счастливыми. Но по мере роста уровня дохода доля счастливых людей возрастает до 100%.

53% опрошенных воронежцев считают, что счастье зависит от самоощущения человека, 40% - что его формируют внешние обстоятельства (еще около 7% затруднились ответить). А вы какого мнения?