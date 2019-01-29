Единороссы Воронежской области переизбрали лидера регионального отделения

Внеочередная 33-я конференция Воронежского регионального отделения партии «Едина Россия» состоялась 29 января. В ходе конференции прошли перевыборы секретаря регионального отделения на следующие 5 лет, политсовета и президиума регионального Политсовета Партии. Это связано с изменениями и дополнениями в Устав, принятыми на 18 съезде партии 8 декабря 2018 года.

Провел конференцию председатель Воронежской областной Думы, секретарь Воронежского регионального отделения партии Владимир Нетёсов. В конференции приняли участие губернатор Воронежской области Александр Гусев, главный федеральный инспектор в Воронежской области Александр Солодов, депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутаты Воронежской областной Думы, представители регионального Управления Министерства юстиции Российской Федерации - всего 209 делегатов.

Открывая конференцию, председатель Воронежской областной Думы, секретарь Воронежского регионального отделения партии Владимир Нетёсов отметил, что главная цель внесенных в Устав изменений – модернизировать партию, мобилизовать региональные и местные отделения, партийный актив на выполнение сложных и ответственных задач, поставленных Президентом России в майском указе и Послании Федеральному Собранию Российской Федерации.

- В новой редакции Устава закреплены основные идеологические ценности партии. Это благополучие человека, единство и суверенитет страны, лидерство и развитие России. В Устав внесены и этические нормы, которые обязаны соблюдать члены и сторонники партии, а также кандидаты, выдвинутые нашей партией на выборах всех уровней, - сказал Владимир Нетёсов.

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Губернатор Александр Гусев подчеркнул, что общая цель – продолжить курс по улучшению жизни в регионе, и большая роль в этом отводится региональному отделению «Единой России».

Депутат государственной думы Евгений Ревенко отметил, что Воронежское региональное отделение партии – одно из самых авторитетных в стране. К идеям и предложениям членов воронежского отделения прислушиваются на федеральном уровне. Он напомнил, что именно по предложению секретаря Воронежского отделения Владимира Нетёсова была создана Комиссия по этике для проверки соблюдения этических норм членами партии.

В ходе конференции Владимир Нетёсов в связи с изменениями в Уставе досрочно сложил с себя полномочия секретаря реготделения партии, а затем путем тайного голосования на альтернативной основе состоялись выборы кандидата на эту должность. Всего было заявлено две кандидатуры – председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов и секретарь Бобровского местного отделения партии «Единая Россия» Юрий Шашкин. В итоге Владимир Нетёсов был избран большинством голосов. Его поддержали 204 человека. Юрию Шашкину были отданы 2 голоса.

После объявления результатов голосования Владимир Нетёсов поблагодарил всех за оказанное доверие и напомнил, что в ближайшее время представителям всех ветвей власти предстоит объединить усилия и направить их на развитие региона. Он сообщил, что запланирован запуск Всероссийского партийного контроля за реализацией национальных проектов на территории нашего региона.

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Также в ходе прошедшей конференциии досрочно были прекращены полномочия членов регионального политического совета и избраны новые кандидатуры сроком на 5 лет. Ранее на заседании регполитсовета уже был определен количественный состав Регионального политического совета Воронежского отделения партии - 105 человек, и количественный состав Президиума Регионального политического совета Воронежского регионального отделения Партии - 21 человек, который также был переизбран в ходе конференции. Отметим, что депутаты Воронежской областной Думы подтвердили свои полномочия в регполитсовете. Все 24 депутата, входившие в региональный политсовет, были переизбраны на новый срок. В президиум были переизбраны председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов, председатель Комитета областной Думы по ЖКХ, энергетике и тарифам Татьяна Головачёва, председатель Комитета по транспорту, дорожному хозяйству и безопасности Владимир Верзилин, председатель Комитета по имущественным и земельным отношениям Роман Жогов, председатель комитета по экологии и природопользованию Владимир Ключников, председатель комитета по охране здоровья Иван Мошуров, депутаты регионального парламента Юрий Гончаров и Дмитрий Ендовицкий.

Кроме того, участники конференции подвели итоги работы регионального отделения в 2018 году и обсудили планы на 2019 год.

– Те задачи, которые стоят на сегодня – это контроль за исполнением указов президента, реализация национальных приоритетных проектов, развитие Воронежской области по всем ключевым направлениям. Потому что главный итог нашей работы – благополучие жителей региона. Я считаю Воронежское региональное отделение партии готово выполнять эти задачи, – отметил Владимир Нетёсов.