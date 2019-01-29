2019-01-29T12:43:19+03:00
Общество

Воронежский губернатор оценил деятельность АИР

Агентству инноваций и развития придется повысить результативность своей работы
Татьяна МИСТЮКОВА
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В минувшую пятницу, 25 января, губернатор Александр Гусев провел совещание, посвященное деятельности областного казенного учреждения «Агентство инноваций и развития экономических и социальных проектов» (АИР). В нем приняли участие как чиновники правительства области и мэрии Воронежа, так и представители АИР.

Участники встречи обсудили результаты работы Агентства за минувший год. Так, сотрудники АИР рассказали, что занимались организацией комплексных исследований, необходимых для строительства в Воронеже легкорельсового транспорта, а также оказывали поддержку малым инновационным предприятиям в получении государственных субсидий и участвовали в организации обучения по основам ведения бизнеса.

Глава региона отметил, что в ближайшее время будет проводиться комплексный анализ деятельности всех подведомственных правительству области учреждений (АИР в их числе). По словам губернатора, предварительные данные показывают, что, несмотря на имеющиеся положительные результаты, Агентству требуется повысить эффективность своей работы.

НАША СПРАВКА

Областное казённое учреждение «Агентство инноваций и развития экономических и социальных проектов» – специализированная организация в сфере инноваций. Занимается оценкой, сопровождением и внедрением инновационных проектов. Совместно с органами государственной власти и субъектами инновационной инфраструктуры Агентство обеспечивает создание благоприятных условий для развития конкурентной среды в инновационной сфере и поддержку малого и среднего предпринимательства.

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