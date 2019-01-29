2019-01-29T11:50:13+03:00
Экономика

ВТБ повысил на 0,4 п.п. ставки по двум вкладам в рублях при размещении на срок от 91 до 180 дней

Теперь максимальная ставка по вкладу «Выгодный» составляет 6,7% годовых. Для клиентов сегмента «Привилегия» максимальная ставка в рамках депозита «Выгодный Привилегия» достигает 6,9%
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Минимальная сумма размещения по вкладу «Выгодный» составляет 30 тыс. рублей, «Выгодный Привилегия» - 700 тыс. рублей. Пополнение и снятие средств не предусмотрено. Срок - от 3 месяцев до 5 лет. Начисленные проценты выплачиваются на мастер-счет или капитализируются (остаются на вкладе) по выбору клиента.

Оформление доступно в офисах, а также в интернет- и мобильном банке. Более подробная информация о новых условиях доступна на сайте ВТБ

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