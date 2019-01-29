В городе Грибановка Воронежской области без крыши остались жильцы 27 квартир

«Комсомолка» узнала подробности двух ЧП, о которых говорили на оперативном совещании у губернатора 28 января. Напомним, сообщали о том, что рухнули крыши жилых домов в Грибановском и Каширском районах.

В Грибановке около 10 часов утра в понедельник, 28 января, двускатная крыша дома № 169 на улице Советской не выдержала тяжести снега и провалилась. Лишь по счастливой случайности никто не пострадал. Без крыши неопределенное время придется обходиться жильцам 27 квартир. Сейчас на месте ЧП разбирают завалы, чтобы как можно быстрее приступить к постройке новой кровли. С 11.00 28 января в Грибановке ввели режим чрезвычайной ситуации.

В администрации Грибановки заявили, что жители дома никуда не уезжали.

- В квартирах есть тепло и газ, они не стоят под открытым небам, - утверждает глава Грибановского городского поселения Иван Титов. - Дело в том, что у дома как бы две крыши: одна старая, 1981 года, когда и было построено здание. Другую шатровую, которая и рухнула, возвели в 1995 году. 200 метров этой новой кровли съехали во двор, остальные упали на старую. Сейчас все завалы разбирают, займет это, по нашим прикидкам, два-три дня. Затем сделаем новую крышу, материалы подрядчик уже заказал.

На месте ЧП в Грибановке разбирают завалы.Фото: с сайта администрации Грибановского района.

В тот же день около двух часов дня в поселке Колодезное также под тяжестью снега съехала крыша с двухэтажного дома № 32 а по улице Мира.

- В доме восемь квартир, из них четыре жилые, остальные пустуют, - рассказал заместитель главы администрации Каширского района Роман Шажко. – Крыша съехала так, что большой дыры нет. Четыре пенсионера, живущих в доме, обеспечены теплом, они никуда уезжать не хотят. Сейчас работники подрядной организации обследуют состояние крыши с тем, чтобы ее быстрее отремонтировать.

В доме в селе Колодезное крыша съехала вниз.Фото: предоставлено администрацией Каширского района.

Издали крыша дома кажется нормальной.Фото: предоставлено администрацией Каширского района.

Напомним, также утром 28 января в Поворино рухнула крыша детсада № 1. К счастью, дети в это время были на прогулке. Шифер, не выдержавший напора горы снега, упал на чердак, в игровую комнату, находившуюся внизу, он не попал. Часть детей забрали по домам, часть отвезли в другие детсады райцентра. Здание построено еще до революции, в 2019 году планировали построить новое.

А 24 января случилось ЧП в МУП «Борисоглебскавтотранс»: крыша ремонтного цеха не выдержала нагрузку от навалившегося снега и обвалилась. Под завалами оказалось сразу несколько автобусов транспортного предприятия и один легковой автомобиль. К счастью, никто из людей не пострадал. Судя по тем фото, размещенных в Сети, автобусы починить практически нереально. По словам местных жителей, крыша цеха давно уже нуждалась в ремонте.

Кроме того, на совещании у губернатора говорилось о ЧП с крышей ФАПа в селе Большая Верейка Рамонского района. О ЧП рассказали в администрации населенного пункта:

- 28 января около 10 часов мы услышали скрип, как будто дерево упало. Посмотрели, а в здании ФАПа напротив администрации на крыше съехали четыре стропила. Снега на кровле было не очень много, да и сама она покатая, он на ней особо и не держится. Здание раньше было интернатом, а теперь там на первом этаже ФАП, а второй пустует. Угрозы обрушения крыши, как говорят специалисты, нет.