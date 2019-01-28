2019-01-28T14:50:35+03:00
Общество

«Серебряные» волонтеры из Воронежа побывали в музее-заповеднике «Прохоровское поле»

Организовать экскурсию помог председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов
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Места крупнейшего танкового сражения Второй мировой войны смогли посетить 43 воронежца старшего поколения.

Серебряные волонтеры побывали здесь с экскурсией после обращения к председателю Воронежской областной Думы, секретарю воронежского реготделения «Единой России» Владимиру Нетёсову.

1 декабря 2018 года на депутатском приеме у спикера регионального парламента побывала директор Управления соцзащиты Советского района Воронежа Любовь Шабанова, являющаяся региональным координатором движения «Серебряные волонтеры». Она рассказала, что на протяжении нескольких лет активисты старшего поколения участвуют в патриотическом воспитании молодежи, стараются как можно чаще бывать в местах воинской славы. Сегодня движение насчитывает более 1000 воронежцев во всех районах области. Волонтеры, сами представляющие старшее поколение, ведут активную социальную работу, помогают одиноким пожилым людям по хозяйству, следят за состоянием их здоровья, организуют для них культурный досуг, а главное – окружают заботой и вниманием. А артисты певческого ансамбля «Советские девчата», средний возраст которых составляет 73 года, дали уже 138 концертов.

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Любовь Шабанова попросила председателя Воронежской областной Думы Владимира Нетёсова помочь с организацией поездки на одно из ратных полей России – «Государственный военно-исторический музей-заповедник «Прохоровское поле». Владимир Нетёсов заверил, что такая помощь обязательно будет оказана. Спикер регионального парламента выделил необходимые средства для организации поездки, а также помог с обеспечением экскурсионного и медицинского сопровождения.

В ходе экскурсии в январе нынешнего года воронежские волонтеры осмотрели экспозицию музея боевой славы «Третье ратное поле России», посетили храм Петра и Павла и памятники мемориального комплекса «Прохоровское Поле».

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