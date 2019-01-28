Вадим Кстенин: «Мы продолжим работу по развитию спортивной инфраструктуры города»

Физкультурно-оздоровительный комплекс у гимназии №7 им. Воронцова постепенно приобретает свои очертания: уже сделан фундамент, полностью выполнена кладка стен, смонтированы металлоконструкции и многое другое. 78 миллионов рублей вложено в его строительство. В том числе 3,5 миллиона будут направлены на закупку современного оборудования.

24 января глава Воронежа Вадим Кстенин проинспектировал спортивные объекты, которые располагаются в отдаленной части Левобережного района – на улицах Ростовская и Новосибирская.

Комплекс для всех любителей спорта

– В ФОКе (На улице Ростовская – от ред.) будет универсальный игровой зал, который будет включать в себя футбольное поле, волейбольную площадку, помещения для занятий различными видами спорта. Срок завершения работ – 30 сентября текущего года. Однако подрядчик поставил перед собой задачу – закончить строительство и сдать комплекс к началу нового учебного года, – отметил руководитель управления строительной политики Владимира Пешкова.

Помимо школьных уроков физкультуры здесь будут организованы занятия воспитанников близлежащих спортшкол, которые пока не имеют полноценной инфраструктуры. Кроме того, все воронежцы смогут посещать комплекс в свободное от тренировок время.

Вадим Кстенин отметил, что строительство можно и нужно завершить уже к 1 августа, чтобы осталось больше времени для устранения мелких недочетов перед открытием.

Сейчас прорабатывается вопрос реконструкции футбольного поля детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №15. Оно также располагается рядом с гимназией №7.

Планируется, что поле будет иметь искусственное покрытие с заполнением резиновым гранулянтом и кварцевым песком. Вадим Кстенин инициативу поддержал, но в то же время поручил проработать вопрос о размещении на поле беговых дорожек для того, чтобы стадион мог использоваться более функционально.

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Спортшколы будут развиваться

Вадим Кстенин также посетил отремонтированный зал бокса детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №4. Он располагается на улице Новосибирской. По словам директора спортшколы Олега Дмитриенко, каждый день в зале занимаются порядка 100 воспитанников.

– По муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта» нам было выделено порядка 3 миллионов рублей. В настоящее время ремонтные работы спортивного зала завершены и уже активно проводятся тренировки, – отметил Олег Николаевич.

Глава Воронежа пообщался со спортсменами. Так, юный боксер Вова попросил мэра еще расширить спортивный зал. Вадим Юрьевич пообещал решить этот вопрос.

– В прошлом году были реконструированы 2 больших стадиона к чемпионату мира по футболу, построены 6 физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа. В этом году работа будет продолжена: у образовательных учреждений появятся еще 6 таких объектов. Кроме того, будут введены 2 зала для борьбы, центр гребли на байдарках и каноэ, физкультурно-спортивный комплекс с плавательным бассейном в парке «Южный» (по программе «Газпрома»), продолжится строительство ФОКов, для которых уже разработана проектно-сметная документация. Это большое количество объектов и мы не намерены останавливаться – будем продолжать все реализовывать все инвестиционные программы до тех пор, пока в этом будет потребность у горожан, – подчеркнул Вадим Кстенин.

Кстати, уже в феврале начнет работать новая муниципальная школа по хоккею на базе спорткомплекса «Арена.Север». Там будут организованы бесплатные занятия для более 400 подростков.

– Благодаря этому в городе появится конкуренция между спортивными школами, что даст серьезный рывок в развитии детского хоккея, – подытожил Вадим Юрьевич.