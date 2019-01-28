2019-01-28T12:41:07+03:00
Общество

Вадим Кстенин: «Мы продолжим работу по развитию спортивной инфраструктуры города»

В Воронеже будут введены два зала для борьбы и центр гребли на байдарках и каноэ
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Физкультурно-оздоровительный комплекс у гимназии №7 им. Воронцова постепенно приобретает свои очертания: уже сделан фундамент, полностью выполнена кладка стен, смонтированы металлоконструкции и многое другое. 78 миллионов рублей вложено в его строительство. В том числе 3,5 миллиона будут направлены на закупку современного оборудования.

24 января глава Воронежа Вадим Кстенин проинспектировал спортивные объекты, которые располагаются в отдаленной части Левобережного района – на улицах Ростовская и Новосибирская.

Комплекс для всех любителей спорта

– В ФОКе (На улице Ростовская – от ред.) будет универсальный игровой зал, который будет включать в себя футбольное поле, волейбольную площадку, помещения для занятий различными видами спорта. Срок завершения работ – 30 сентября текущего года. Однако подрядчик поставил перед собой задачу – закончить строительство и сдать комплекс к началу нового учебного года, – отметил руководитель управления строительной политики Владимира Пешкова.

Помимо школьных уроков физкультуры здесь будут организованы занятия воспитанников близлежащих спортшкол, которые пока не имеют полноценной инфраструктуры. Кроме того, все воронежцы смогут посещать комплекс в свободное от тренировок время.

Вадим Кстенин отметил, что строительство можно и нужно завершить уже к 1 августа, чтобы осталось больше времени для устранения мелких недочетов перед открытием.

Сейчас прорабатывается вопрос реконструкции футбольного поля детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №15. Оно также располагается рядом с гимназией №7.

Планируется, что поле будет иметь искусственное покрытие с заполнением резиновым гранулянтом и кварцевым песком. Вадим Кстенин инициативу поддержал, но в то же время поручил проработать вопрос о размещении на поле беговых дорожек для того, чтобы стадион мог использоваться более функционально.

.

.

Спортшколы будут развиваться

Вадим Кстенин также посетил отремонтированный зал бокса детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №4. Он располагается на улице Новосибирской. По словам директора спортшколы Олега Дмитриенко, каждый день в зале занимаются порядка 100 воспитанников.

– По муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта» нам было выделено порядка 3 миллионов рублей. В настоящее время ремонтные работы спортивного зала завершены и уже активно проводятся тренировки, – отметил Олег Николаевич.

Глава Воронежа пообщался со спортсменами. Так, юный боксер Вова попросил мэра еще расширить спортивный зал. Вадим Юрьевич пообещал решить этот вопрос.

– В прошлом году были реконструированы 2 больших стадиона к чемпионату мира по футболу, построены 6 физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа. В этом году работа будет продолжена: у образовательных учреждений появятся еще 6 таких объектов. Кроме того, будут введены 2 зала для борьбы, центр гребли на байдарках и каноэ, физкультурно-спортивный комплекс с плавательным бассейном в парке «Южный» (по программе «Газпрома»), продолжится строительство ФОКов, для которых уже разработана проектно-сметная документация. Это большое количество объектов и мы не намерены останавливаться – будем продолжать все реализовывать все инвестиционные программы до тех пор, пока в этом будет потребность у горожан, – подчеркнул Вадим Кстенин.

Кстати, уже в феврале начнет работать новая муниципальная школа по хоккею на базе спорткомплекса «Арена.Север». Там будут организованы бесплатные занятия для более 400 подростков.

– Благодаря этому в городе появится конкуренция между спортивными школами, что даст серьезный рывок в развитии детского хоккея, – подытожил Вадим Юрьевич.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Жители региона в 2018 году озвучили более 4 тысячи просьб к депутатам Воронежской облдумы
Воронежцы обращались к парламентариям на встречах в общественной приемной областной Думы, региональной и местных приемных «Единой России» и во время работы депутатов в избирательных округах
Марина Юденич: Безнравственно тратить миллиард, пока людей из бараков не переселили
Известная писатель и глава СПЧ по Подмосковью прокомментировала «КП» скандал, который возник в сети после ее встречи с жителями подмосковного Королева, посвященной «историческому кварталу», который надо либо сносить, либо реставрировать.
Парад, посвящённый 75-летию полного освобождения Ленинграда от блокады, 27 января 2019 года. Прямая онлайн-трансляция
В Санкт-Петербурге пройдет юбилейный парад парад, посвящённый 75-летию полного освобождения Ленинграда от блокады. Прямая онлайн-трансляция начнется в 10:00 мск 27 января 2019 года
Артур Чилингаров - о скандальной статье немецкой журналистки: Я пережил блокаду 5-летним ребёнком. И мало ли что там пишут... Мне на это наплевать
Знаменитый полярник в эфире Радио "КП" прокомменитровал публикацию Зильке Бигальке*, осудившей празднование снятия блокады Ленинграда [аудио]
Геннадий Онищенко: Да не бойтесь вы снегопада - это же зима! А вот лыжню по улицам прокладывать не надо
Экс-главсанврач России, а ныне - первый зампред Комитета Госдумы по науке и образованию сделал важные зимние заявления в эфире Радио "Комсомольская правда" [аудио]
Новости 24
Школьница из Воронежа побывала на съемках сериала «Воронины»
Жители региона в 2018 году озвучили более 4 тысячи просьб к депутатам Воронежской облдумы
В Воронеже с 1 февраля начнет работать дневной центр для бездомных
Вадим Кстенин: «Мы продолжим работу по развитию спортивной инфраструктуры города»
Банк УРАЛСИБ предлагает корпоративным клиентам счет для идентификации платежей
Мгновенные переводы наличными на карту Сбербанка по номеру телефона теперь доступны и в «Связном»
Скандал в воронежской маршрутке: водитель отказался дать терминал и пытался сам произвести оплату картой пассажирки
И снова праздник: в Воронеже еще сильней подешевел автомобильный газ
В Воронеже с продажи сняли 45 шуб и меховых пальто из-за нарушений требований законодательства
Воронежский генеральный директор в среднем получает 174 тысячи рублей
Ночью с улиц Воронежа коммунальщики вывезли семь тысяч кубометров снега
Через неделю поисков в Воронеже нашли пропавшего 16-летнего подростка
В Воронеже из-за снегопада обрушилась остановка
В Год театра в Воронеже запустят фестиваль театров кукол «Формат Вольховского»
На воронежской трассе в массовой аварии погиб человек, еще трое в больнице
Воронежский «Факел» проиграл ФК «СКА-Хабаровск»
До вечера понедельника в Воронеже и области сохраняется желтый уровень погодной опасности
Воронежский «Буран», выигрывая 2:0, получил от «Звезды» из Чехова пять шайб за один период