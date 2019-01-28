Жители региона в 2018 году озвучили более 4 тысячи просьб к депутатам Воронежской облдумы

В течение 2018 года на личных приемах у депутатов Воронежской областной Думы побывало свыше 3,5 тысяч жителей региона. Кроме того, общественная приемная областной Думы получила 768 письменных обращений в адрес парламентариев. Большая часть заявителей просила помочь в решении проблем в социальной сфере, здравоохранении, ЖКХ. Кроме того, затрагивались вопросы благоустройства, приобретения льготных медикаментов, строительства дорог, организации досуга населения.

Подводя итоги работы с обращениями граждан в 2018 году, председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов отметил, что общественные приемные являются каналом прямой связи парламентариев и избирателей, позволяя оперативно решать вопросы жителей области, попавших в трудную ситуацию.

– Система общественных приемных работает и ежедневно доказывает свою необходимость. Жители Воронежской области ежедневно обращаются к народным избранникам за помощью или с предложениями об улучшении жизни в регионе. Значит, люди доверяют власти. Многие вопросы решаются уже в ходе приема, – подчеркнул Владимир Нетёсов.

По словам председателя Воронежской областной Думы, общественные приемные сегодня стали реально работающим институтом, благодаря чему значительная часть информации, полученная в ходе такого общения, ложится в основу законопроектов, принимаемых региональным парламентом.

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Напомним, прием граждан в общественной приемной Воронежской областной Думы ведется с понедельника по четверг с 9.00 до 17.00, в пятницу – с 9.00 до 16.00 (кроме выходных и праздничных дней). Перерыв с 13.00 до 13.45.

Ознакомиться с графиком личного приема у депутатов в первом квартале 2019 года можно на сайте Воронежской областной Думы http://www.vrnoblduma.ru/deputaty/priem-grazhdan/index.php?sphrase_id=7314

Запись на прием осуществляется по телефону 8(473)277-93-13 не позднее, чем за 3 дня до приема.

Письменные обращения можно принести в Воронежскую областную Думу лично, либо отправить по почте по адресу 394018, г. Воронеж, ул. Кирова, 2.

Также на сайте регионального парламента работает электронная приемная http://www.vrnoblduma.ru/izbiratelyu/elektronnaya-priemnaya/ . Для того, чтобы обращение было рассмотрено, необходимо внимательно заполнять разделы регистрационной формы, формулируя вопросы четко и корректно.