2019-01-25T17:12:36+03:00
Общество

В 2018 году председатель Воронежской облдумы вошел в десятку лидеров медиарейтинга

Владимир Нетёсов за год поднялся на 4 пункта
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Компания «Медиалогия» опубликовала рейтинг глав законодательных органов субъектов Российской Федерации в СМИ в 2018 году. По итогам года председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов занял 9 строчку рейтинга. По сравнению с 2017 годом спикер облдумы поднялся на 4 пункта с 13 места.

Среди глав законодательных органов Центрального федерального округа Владимир Нетёсов стал третьим после председателя Московской городской Думы Алексея Шапошникова, занявшего 2 место среди всех российских регионов, и председателя Московской областной Думы Игоря Брынцалова, который в общероссийском рейтинге оказался на 4 месте. Представители других регионов Центрального федерального округа в десятку лидеров не попали.

В тройке лидеров федерального медиарейтинга оказались председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников и спикер парламента Крыма Владимир Константинов.

Исследование проводилось с января по декабрь 2018 года. В рейтинг вошли действующие главы законодательных органов субъектов РФ по состоянию на конец 2018 года.

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