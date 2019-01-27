2019-01-25T15:23:38+03:00
Экономика

Молодые клиенты ВТБ стали в шесть раз активнее использовать мобильное приложение

Ко Дню студента ВТБ провел исследование активности клиентов в возрасте от 18 до 25 лет в дистанционных каналах банка за 2018 г
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Согласно статистике, они являются самыми активными пользователями мобильного банка ВТБ-Онлайн: около 75% из них совершали операции с помощью приложения.

За прошедший год число активных пользователей мобильного приложения ВТБ-Онлайн в возрасте от 18 до 25 лет составило более 15% от всех активных клиентов банка. Ежемесячное количество операций, совершенных молодыми пользователями в ВТБ-Онлайн в 2018 году, увеличивалось в среднем на 9%.

Доля молодых пользователей мобильного банка, которые отдали свои предпочтения телефонам с операционной системой Android, составила 53%, IOS – 47%. В 2018 году клиенты входили в интернет-банк около 12 млн раз, в то время как в мобильное приложение – более 66 млн.

Самыми популярными услугами у клиентов ВТБ в возрасте до 25 лет стали переводы с карты на карту (32% от общего объема операций) и оплата мобильной связи (26%). При этом оплата государственных услуг и коммунальных платежей оставляет менее 2%.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
ВТБ Лизинг нарастил портфель в сегменте «Авто» на 10%
По итогам 2018 года портфель ВТБ Лизинг по направлению «Автолизинг» увеличился на 10% - до 51 тысячи единиц техники. Всего юридические лица и индивидуальные предприниматели получили в лизинг порядка 30 тысяч транспортных средств.
Последний выдох державы: 30 лет назад, в январе 1989 года, в СССР начался экономический кризис
Депутат Госдумы от КПРФ Александр Ющенко и председатель «Партии перемен» Дмитрий Гудков провели аналогии между тем временем и сегодняшним днем в эфире Радио "Комсомольская правда"
ВТБ запатентовал мультиэмитентную систему на блокчейне
ВТБ получил патент на технологию создания мультиэмитентных расчетных и платежных систем на блокчейне. Он распространяется на функциональное ядро, а также структуру системы. Это первый случай патентования результатов интеллектуальной деятельности банка
ВТБ Пенсионный фонд заключил договор с агрокомпанией «Сингента»
Лариса Горчаковская, генеральный директор ВТБ Пенсионный фонд, прокомментировала: «Сегодня предприятия уделяют большое внимание разработке программ мотивации для сотрудников, их социальной защите и поощрению
Новости 24