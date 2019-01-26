2019-01-25T15:22:24+03:00
Экономика

ВТБ Лизинг нарастил портфель в сегменте «Авто» на 10%

По итогам 2018 года портфель ВТБ Лизинг по направлению «Автолизинг» увеличился на 10% - до 51 тысячи единиц техники. Всего юридические лица и индивидуальные предприниматели получили в лизинг порядка 30 тысяч транспортных средств.
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Около четверти автомобилей в портфеле компанией передано в рамках льготной программы Минпромторга. На легковой транспорт приходится 58% портфеля, грузовой и легкий коммерческий – 35%, автобусы и прочую технику – 7%. Наибольшую долю в портфеле ВТБ Лизинг занимают марки транспортных средств, произведенные на территории РФ.

Наибольшим спросом лизинг автомобилей в прошлом году пользовался в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Воронеже, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде.

Дмитрий Ивантер, генеральный директор ВТБ Лизинг, прокомментировал: «Клиентам ВТБ Лизинг доступно более 55 марок автомобилей различных типов и модификаций, а широкая линейка продуктов позволяет компаниям и индивидуальным предпринимателям выбрать наиболее удобную и эффективную схему приобретения транспортного средства. Одним из самых востребованных является продукт «Экспресс», в рамках которого заключение лизинговой сделки происходит максимально быстро за счет подачи сокращенного пакета документов и упрощённой процедуры согласования параметров. Клиентоориентированный подход и привлекательные условия финансирования позволяют ВТБ Лизинг быть одним из лидеров рынка».

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