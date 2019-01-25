Руководители региона поздравили воронежцев с Днем освобождения Воронежа от немецко-фашистских захватчиков

Дорогие ветераны! Уважаемые земляки!

Поздравляем вас с Днем освобождения Воронежа – судьбоносным событием в истории нашего города и Великой Отечественной войны!

Воронежцы героически приняли на себя удар во много превосходивших сил врага и непримиримо сражались вместе с соединениями Красной Армии. Несмотря на бомбежки, голод и лишения, самоотверженно трудились на производствах, в госпиталях, отправляли на фронт вооружение, продовольствие, одежду.

С июля 1942 года по январь 1943 года на улицах и площадях Воронежа не прекращались ожесточенные бои, рвались снаряды, погибали люди. Выстоять, победить и разрушить дальнейшие стратегические планы гитлеровской Германии наши воины и мирные жители смогли благодаря беспримерному мужеству и непоколебимой силе духа.

Мы с огромной признательностью склоняем головы перед памятью героев-освободителей Воронежа – Города воинской славы. Глубоко чтим ратный и человеческий подвиг всех ветеранов, тружеников тыла и послевоенного времени, которые и сегодня дарят городу свою любовь.

Желаем вам здоровья, долголетия, самых светлых чувств! Счастья, благополучия, мира – всем вам, дорогие воронежцы!