Сенатор Сергей Лукин поздравил ветеранов с Днем освобождения Воронежа

24 января в канун празднования очередной годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков член Совета Федерации Сергей Лукин лично поздравил ветеранов. Сенатор побывал в гостях у проживающих в Советском районе участников Великой Отечественной войны – Анатолия Кухтина и супругов Гуньковых.

Уже в 14 лет Анатолий Кухтин охранял Северную железную дорогу, остававшуюся в распоряжении советских войск. Был участником боёв под Ленинградом, Тихвином. Затем окончил лётное училище, 30 лет служил в авиации. После демобилизации Анатолий Кириллович приехал в Воронеж, 27 лет был председателем ДОСААФ на механическом заводе, затем вошёл в состав Совета ветеранов Советского района. «Мы часто встречаемся с сенатором Сергеем Лукиным, он уделяет значительное внимание ветеранам, активно поддерживает все инициативы нашей организации. Благодаря его усилиям, стали доброй традицией совместные поездки школьников и ветеранов Советского района по местам боевой славы. В прошлом году мы посетили Волгоград, до этого дважды побывали с экскурсией на Прохоровском поле, один раз – на Куликовом поле и в Задонске. К тому же, при содействии Сергея Лукина четвёртый год подряд для нас, ветеранов, оформляется бесплатная подписка на «Парламентскую газету», которую с удовольствием читают и все наши соседи, – отметил Анатолий Кухтин. – Сергей Николаевич – добросовестный, честный, справедливый человек, и мы рады, что он представляет в Совете Федерации интересы Воронежской области».

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Сергей Лукин подчеркнул, обращаясь к Анатолию Кухтину: «Ваше поколение служит надёжным нравственным ориентиром для молодёжи, являясь образцом настоящего патриотизма, воинской чести и достоинства. Вы бережно храните память о ратных подвигах российского народа, передавая это драгоценное наследие молодым людям – детям, внукам, правнукам. И наш моральный долг – помогать вам во всём, создавая условия для благополучия и счастливого долголетия вашего поколения».

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В этот день Сергей Лукин поздравил еще одну семью ветеранов. Супруги Василий Федорович и Екатерина Федоровна Гуньковы оба служили в Красной Армии в годы Великой Отечественной войны. Василий Федорович с 1954 года работал на Воронежском механическом заводе. И даже был председателем Совета ветеранов предприятия. Трудовая деятельность Екатерины Федоровны была связана с медициной. Сергей Лукин вручил ветеранам поздравительный адрес, цветы и подарки, пожелав супружеской паре долгих лет счастливой мирной жизни, крепкого здоровья и неиссякаемого запаса энергии.

Марина Феина