Депутаты Гордумы почтили память защитников Воронежа

25 января в Воронеже отметили 76 годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Бои за Столицу Черноземья длились 212 дней, в течение которых линия фронта проходила между стен города. В итоге почти все здания были разрушены. Впоследствии строителям пришлось все воссоздавать практически заново. Как отмечают историки, оборона Воронежа по героизму защитников и количеству отданных жизней, значит ничуть не меньше знаменитой Сталинградской битвы.

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По традиции в этот день у подножия мемориального комплекса защитникам Воронежа прошла церемония возложения венков. Торжественное шествие к мемориалу возглавила рота почетного караула Воронежского гарнизона. Одним из первых цветы к монументу возложил председатель Воронежской городской Думы Владимир Ходырев. Вместе с ним дань уважения памяти погибших земляков отдали депутаты Сергей Кудрявцев, Николай Образцов и Игорь Костырев.

В траурном шествии на площади Победы также приняли участие сотни горожан: представители областной и городской власти, активисты общественных организаций, сотрудники государственных учреждений и частных компаний, студенты и школьники. А в завершении церемонии, в память о погибших над площадью прозвучали гимн России и оружейный салют.