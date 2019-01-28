2019-01-28T13:03:09+03:00
Общество

Депутаты Гордумы почтили память защитников Воронежа

Народные избранники возложили цветы к мемориальному комплексу на "Площади Победы"
Татьяна МИСТЮКОВА
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

25 января в Воронеже отметили 76 годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Бои за Столицу Черноземья длились 212 дней, в течение которых линия фронта проходила между стен города. В итоге почти все здания были разрушены. Впоследствии строителям пришлось все воссоздавать практически заново. Как отмечают историки, оборона Воронежа по героизму защитников и количеству отданных жизней, значит ничуть не меньше знаменитой Сталинградской битвы.

.

.

По традиции в этот день у подножия мемориального комплекса защитникам Воронежа прошла церемония возложения венков. Торжественное шествие к мемориалу возглавила рота почетного караула Воронежского гарнизона. Одним из первых цветы к монументу возложил председатель Воронежской городской Думы Владимир Ходырев. Вместе с ним дань уважения памяти погибших земляков отдали депутаты Сергей Кудрявцев, Николай Образцов и Игорь Костырев.

В траурном шествии на площади Победы также приняли участие сотни горожан: представители областной и городской власти, активисты общественных организаций, сотрудники государственных учреждений и частных компаний, студенты и школьники. А в завершении церемонии, в память о погибших над площадью прозвучали гимн России и оружейный салют.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Жители региона в 2018 году озвучили более 4 тысячи просьб к депутатам Воронежской облдумы
Воронежцы обращались к парламентариям на встречах в общественной приемной областной Думы, региональной и местных приемных «Единой России» и во время работы депутатов в избирательных округах
Марина Юденич: Безнравственно тратить миллиард, пока людей из бараков не переселили
Известная писатель и глава СПЧ по Подмосковью прокомментировала «КП» скандал, который возник в сети после ее встречи с жителями подмосковного Королева, посвященной «историческому кварталу», который надо либо сносить, либо реставрировать.
Парад, посвящённый 75-летию полного освобождения Ленинграда от блокады, 27 января 2019 года. Прямая онлайн-трансляция
В Санкт-Петербурге пройдет юбилейный парад парад, посвящённый 75-летию полного освобождения Ленинграда от блокады. Прямая онлайн-трансляция начнется в 10:00 мск 27 января 2019 года
Артур Чилингаров - о скандальной статье немецкой журналистки: Я пережил блокаду 5-летним ребёнком. И мало ли что там пишут... Мне на это наплевать
Знаменитый полярник в эфире Радио "КП" прокомменитровал публикацию Зильке Бигальке*, осудившей празднование снятия блокады Ленинграда [аудио]
Геннадий Онищенко: Да не бойтесь вы снегопада - это же зима! А вот лыжню по улицам прокладывать не надо
Экс-главсанврач России, а ныне - первый зампред Комитета Госдумы по науке и образованию сделал важные зимние заявления в эфире Радио "Комсомольская правда" [аудио]
Новости 24
Школьница из Воронежа побывала на съемках сериала «Воронины»
Жители региона в 2018 году озвучили более 4 тысячи просьб к депутатам Воронежской облдумы
В Воронеже с 1 февраля начнет работать дневной центр для бездомных
Вадим Кстенин: «Мы продолжим работу по развитию спортивной инфраструктуры города»
Банк УРАЛСИБ предлагает корпоративным клиентам счет для идентификации платежей
Мгновенные переводы наличными на карту Сбербанка по номеру телефона теперь доступны и в «Связном»
Скандал в воронежской маршрутке: водитель отказался дать терминал и пытался сам произвести оплату картой пассажирки
И снова праздник: в Воронеже еще сильней подешевел автомобильный газ
В Воронеже с продажи сняли 45 шуб и меховых пальто из-за нарушений требований законодательства
Воронежский генеральный директор в среднем получает 174 тысячи рублей
Ночью с улиц Воронежа коммунальщики вывезли семь тысяч кубометров снега
Через неделю поисков в Воронеже нашли пропавшего 16-летнего подростка
В Воронеже из-за снегопада обрушилась остановка
В Год театра в Воронеже запустят фестиваль театров кукол «Формат Вольховского»
На воронежской трассе в массовой аварии погиб человек, еще трое в больнице
Воронежский «Факел» проиграл ФК «СКА-Хабаровск»
До вечера понедельника в Воронеже и области сохраняется желтый уровень погодной опасности
Воронежский «Буран», выигрывая 2:0, получил от «Звезды» из Чехова пять шайб за один период