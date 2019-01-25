Гвозди бы делать из этих людей!
«Сегодня мы склоняем головы перед воинами Красной армии, которые 76 лет назад освободили Воронеж от фашистской нечисти. Мы чтим великий подвиг рядовых воронежцев, которые наряду с красноармейцами приняли на себя удар врага, защищали город, а после освобождения отстроили его в рекордные сроки», - сказал депутат Госдумы Сергей Гаврилов.
Первый секретарь Центрального райкома КПРФ Сергей Щербаков, руководитель Совета ветеранов микрорайона Березовая Роща Евгений Самылин и помощники депутата Госдумы Сергея Гаврилова посетили ветеранов труда, участников обороны и восстановления Воронежа. Они поздравили ветеранов с годовщиной освобождения родного города от немецко-фашистских захватчиков.
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Не смыкала наша Родина очей
...Участнику восстановления Воронежа Николаю Дмитриевичу Мельникову 91 год. Великую Отечественную он встретил 14-летним. Когда фашисты подступили к городу, семья с четырьмя маленькими детьми переехала к родственникам в Отрожку. Немец туда не дошел. Николай пошел работать на вагоно-ремонтный завод. Поначалу трудился учеником токаря.
«Моему наставнику дяде Васе было лет 40, но мне он казался стариком, - вспоминает Николай Дмитриевич.- Как-то он показал мне ноги, распухшие от голода. Свою рабочую пайку - 600 грамм хлеба наставник относил детям. А сам голодал. Напряженную работу в холодных цехах по 12-14 часов выдерживали не все. Выживали, в основном, молодые, а люди постарше умирали от истощения».
Умер и дядя Вася. 15-летний Николай стал работать токарем. Потребность в грузовых вагонах была огромной: директор завода каждый день докладывал замминистра о количестве отремонтированных вагонов. Рабочим-пацанам ежедневно доводили норму, сколько нужно сделать бандажей за смену. И чтобы утром детали были на сборке - альтернативы не было. А за какое время ты управишься с нормой, никого не волновало.
У Николая на выполнение плана уходило 10-12 часов. И так ежедневно! Спасали рабочая пайка да жиденький борщ в заводской столовой. Было так трудно, что многие молодые ребята шли в военкомат, просились на фронт. Дома мама умудрялась сготовить какую-никакую похлебку. Мать ходила в села Аннинского района и выменивала там на картошку городские чугунки. Отец работал в депо. Трудилась и старшая сестра. Так семья Мельниковых выжила.
Когда освободили город, вспоминает ветеран, ходить по Воронежу можно было только по обозначенным саперами тропкам. А когда снег стаял, приступили к разминированию... После войны Николай Дмитриевич окончил институт, женился, вырастили сына. Много лет возглавлял первичную организацию КПСС на своем предприятии.
Другому ветерану Березовой Рощи - Любовь Дмитриевне Федоровой в начале войны было 12 лет. В 1942-м она на равных помогала матери как медсестра, вместе перевязывали раны, подносили воду, кормили раненых. Как труженик тыла награждена медалями «За победу над Германией», другими памятными и юбилейными медалями. Сегодня у ветерана не осталось родных, навещает ее только соцработник. Председатель местного Совета ветеранов Евгений Самылин взял на заметку этот вопрос для решения.
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Им было по 12-15 лет
Навестили коммунисты и ветерана Ивана Андреевича Битюцких, который недавно отметил 90-летие. Как многие ровесники, в годы войны трудился в тылу. В 1949-1952 годах отслужил в Вооруженных силах СССР. Затем больше 40 лет отработал на заводе им. Дзержинского, награжден медалями.
92-летний ветеран, труженик тыла, поэтесса Надежда Петровна Середина в 1942-1944 годах тоже оказывала посильную помощь фронту. Отец рано умер, и мать растила троих малолетних детей сама. Когда враг подошел к Воронежу, семья пешком пошла в сторону Усмани, а потом дошли в Аннинский район.
Вместе с другими девчонками в селе Архангельское она заготавливала дрова для печей, чтобы сушить сухари для фронта. По ее признанию, хоть хлеба могли поесть.
«Скажи сегодня молодежи, что в войну не все видели хлеб, ведь не поверят», - грустно улыбается ветеран.
Надежда Петровна после войны трудилась в вагонном депо проводником, наладчиком путей сообщения. На пенсию ушла с должности старшего инспектора отдела кадров. 42 года отдала предприятию! Вырастила двух сыновей, есть 3 внука, 4 правнука, бабушку не забывают.
Обижается только ветеран, что родное депо перешло в частные руки и в последнее время перестали поздравлять ее с Днем победы. И этим вопросом займутся сотрудники приемной депутата Госдумы Сергея Гаврилова вместе с Советом ветеранов.
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Чтить и помнить
...В небольшой квартирке ветерана Лилии Николаевны Девяткиной повсюду фотографии детей, внуков и правнуков. А отдельно на стене мирно уживаются лампадка с портретами Гагарина, Сталина, советским календарем. 92 года ветерану, а глаза все горят задорным огоньком. Довелось и ей хлебнуть лиха в войну. В 1943-1945 гг. девчонкой работала в лесхозе села Пешки Борисоглебского района. Член КПСС с 1952 года, она до сих пор гордится званием «Ударник Сталинского призыва». Есть у ветерана и награды ЮВЖД, где она работала бухгалтером.
«Мы поздравили с праздником ветеранов - жителей Березовой Рощи. Они внесли огромный вклад в оборону Воронежа и его восстановление, - говорит первый секретарь Центрального РК КПРФ Сергей Щербаков. - Мы никогда не забудем подвиг этого поколения, будем делать все, чтобы дух несгибаемости, самопожертвования передавался нашей молодежи».
Коммунисты Воронежа и области постоянно проводят встречи ветеранов со школьниками, с молодежью. Чтобы память не умирала, передавалась.
«Эти люди самоотверженно трудились в тылу, с таким же героизмом они отстраивали город после освобождения, - говорит парламентарий Сергей Гаврилов. - Разрушенный практически полностью Воронеж в короткое время был восстановлен. А уже через 15 лет наш город стал крупным промышленным и культурным центром России и всего СССР. Мы обязаны помнить о подвиге этого поколения, рассказывать о нем детям, молодежи, прививая им ту любовь к Родине, которая была естественной для наших отцов и дедов».
Лана Романова