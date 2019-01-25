Выходные в Воронеже: селфи с поросенком, песни Высоцкого, реконструкция

СЕЛФИ С ПИКСЕЛЕМ

Воронежский зоопарк приглашает студентов 25 января отметить День российского студенчества. Программу «Гусь свинье не товарищ» можно будет посетить бесплатно по предъявлению студенческого билета.

В 13.00 на мастер-классе можно научиться делать элементы обогащения среды для пернатых питомцев зоопарка. В 14.00 начнется мини-экскурсия с показательным кормлением попугая Ара и викториной.

Кроме того, с 14.00 до 15.00 пройдет прогулка с вислобрюхим поросенком по кличке Пиксель, во время которой каждый сможет сделать селфи с символом года.

Кстати, 25 января, студенты дневных очных отделений по студенческому билету могут посетить бесплатно и зоопитомник «Червленый Яр».

фото Воронежского зоопарка.

ЭКСКУРСИЯ ПО ТЕАТРУ

25 января, в 76-ю годовщину освобождения Воронежа от фашистов, в драмтеатре пройдет экскурсия «Театр в годы Великой Отечественной войны».

За 212 дней фашистской оккупации в Воронеже было разрушено 90% зданий, в том числе и Кольцовский театр - здание пострадало в ночь с 27 на 28 июня 1942 года после массового налета вражеской авиации. Труппа работала до последнего. После разрушения здания артисты уехали в эвакуацию, но вернулись сразу после того, как это стало возможно. Здание Кольцовского восстановили уже в 1944 году, во время войны, и сразу начались спектакли.

В театре расскажут подробности о деятельности Кольцовского в годы войны. Начало экскурсии 25 января в 14.00.

ПЕСНИ ВЫСОЦКОГО

25 января поклонники творчества Владимира Высоцкого отметят день рождения легендарного артиста флешмобом. Почтить память барда воронежцы соберутся у памятника Высоцкому, расположенному на улице Карла Маркса. Обещают исполнять под гитару его лучшие песни.

Начало в 19.00.

МУЗЕЙ В КИНО «Гойя - Образы из плоти и крови»

26 января в кинотеатре "Спартак" очередной фильм из художественного цикла. Франсиско Гойя - не только один из самых именитых художников Испании, но и человек, предвосхитивший наступление эпохи модерна. Наблюдатель, подмечавший множество деталей будничной жизни и выступавший с критикой социального уклада, Гойя поднял искусство портрета на новую высоту. Выставка в Национальной галерее позволяет заново оценить величие гения. Используя экспозицию в качестве стартовой площадки, и в дальнейшем опираясь на личные письма Гойи, съемки в значимых для художника местах и демонстрацию шедевров его авторства, фильм отправляет зрителя в увлекательное исследование жизни живописца и создает завораживающий портрет художника и времени вокруг него.

Среди позировавших Гойе - королевские особы и политики, аристократы и близкие друзья художника, всех их он писал новым и необычным для своего времени способом, фиксируя быстрые перемены жестов, выражений, эмоций. Блистательная техника и способность взглянуть на живопись по-новому превратили Гойю в одного из самых почитаемых художников в мире. Начало в 15.00.

.

ТЕАТР В КИНО: «Травиата»

27 января в кинотеатре "Спартак" очередная трансляция из Метрополитен опера. Покажут "Травиату" - новую постановку бессмертной трагедии Верди под музыкальным руководством Янника Незе-Сегена, в сценической версии Майкла Майера.

Часто эту оперу трактуют как чистую мелодраму в красивой оболочке. Любовь, болезнь, истаивающая жизнь, нежные мечты, аромат Парижа - такой «Травиату» привыкла видеть публика, и Майкл Майер в Метрополитен не намерен ее разочаровывать. Дирижер Янник Незе-Сеген охотно подхватывает рассуждения режиссера: самым важным в партитуре он считает ее нежность, хрупкость и в то же время неослабевающее драматическое напряжение.

Главные партии исполняют Диана Дамрау, Хуан Диего Флорес, Куинн Келси. Начало в 15.00.

.

ЭКСКУРСИЯ ПО ГОРОДУ

Ко дню освобождения Воронежа от фашистов местные общественники запланировали познавательную экскурсию.

Прогулку по местам, разрушенным во время бесчинств врагов, назвали "Воронеж. Война. Подвиг и память". Экскурсоводы расскажут горожанам о тайнах площади Победы, о трагедии Первомайского сада, расстрелянном школьнике, замурованных мешках с ценностями 1942 года, а также о других малоизвестных фактах военного Воронежа.

Экскурсию можно посетить бесплатно. Она начнется 27 января у памятника на площади Победы в 11.00.

РЕКОНСТРУКЦИЯ

27 января пройдет очередной «Бой за Воронеж». Реконструкция, приуроченная к 76-й годовщине освобождения нашего города от фашистов, состоится на набережной водохранилища - напротив музея-диорамы. В битве примут участие более 300 реконструкторов из 15 городов России, Беларуси и Италии. В имитации военных действий будет задействована как советская, так и немецкая техника.

Начало в 14.00.

КУКЛЫ И МИШКИ

В Воронеже работает первая Всероссийская выставка «Кукольное поМИШАтельство». В выставочном зале Союза художников на улице Пушкинской, 7 поселились яркие авторские куклы и мишки Тедди.

- Свои игрушки из различных материалов воронежцам представили 38 авторов со всей России, приходите, будет интересно, выставка бесплатная, - рассказал "Комсомолке" известный воронежский кукольный мастер и организатор выставки Николай Павлов.

Экспозицию можно посмотреть по 27 января включительно. Выставочный зал работает с 12.00 до 19.00, вход свободный.

ГРАФИКА

В выставочном зале на Кирова, 8 открылась экспозиция «Графика-3». Проект объединил работы известных воронежских художников Василия Криворучко, Масабиха Ахунова, Владимира Преснякова, Евгения Пошивалова, Владимира Фурсова, Евгения Хорошилова, Надежды Труновой, Василия Лосева, Вячеслава Лебедева, Алексея Смирнова, Михаила Викторова, а также молодых авторов, написанные с 1977 по 2018 годы. На выставке представлены все виды графики - рисунок карандашом и тушью, офорт, линогравюра, акварель, литография, пастель и смешанные техники. Экспозиция продолжила серию выставок, которые взяли свое начало много лет назад: в 1961 году прошла «Выставка графики», в 1969-м - «Первая Воронежская выставка графики», в 1977-м - «Графика-2». Выставку можно посмотреть бесплатно до 1 февраля.

ДУХОВНЫЙ ИМПРЕССИОНИЗМ

В музее имени Крамского открылась выставка «Свет и воздух». Проект представил работы столичной художницы Валентины Диффинэ-Кристи, ученицы Константина Юона, чей стиль искусствоведы называют «духовным импрессионизмом».

- Становление Валентины Диффинэ-Кристи как зрелого мастера происходило в годы жесткого диктата государства в искусстве, требовавшего от творческих деятелей проявлений соцреализма. В передаче цвета и света не должно было прослеживаться влияния живописи импрессионистов - они были запрещены как представители разлагающегося капиталистического запада, - сообщили в музее. - Художницу обвиняли в формализме и даже исключили из института, но со временем восстановили. Удивительно, как ей удавалось выполнять идеологические заказы, изображать заводскую и колхозную жизнь, но при этом, ни разу не изменить своему стилю. Передовики производства кисти Диффинэ-Кристи написаны в характерной и хорошо узнаваемой легкой манере.

Последний период творчества Валентины Диффинэ искусствоведы характеризуют как «белое на белом», художница писала фактически только белилами, лишь иногда немного добавляя к ним другие краски. Широкое признание творчества художницы в России началось уже после ее смерти - с 2011 года.

Выставка представила 39 живописных полотен художницы из частной московской коллекции. Посмотреть ее можно будет на третьем этаже основного здания музея до 17 февраля.