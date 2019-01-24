Как воронежцам уберечься от обморожения и от перепадов давления

В ближайшее время ожидаются сильные морозы. Поэтому повторение трагедии, случившейся 19 января в селе Васильевка 1-я Верхнехавского района, где 15-летний подросток замерз всего в 500 метрах от дома, увы, возможно. По официальной статистике, с 27 декабря по 23 января 30 жителей Воронежской области получили обморожения, а 19 - сильное переохлаждение. Что делать, чтобы подобных случаев не допустить, нам рассказала главный внештатный физиотерапевт департамента здравоохранения Воронежской области Татьяна Голубкова:

- В первую очередь, конечно, нужно не следовать моде, а одеваться согласно сезону - как можно теплее. Лучше, чтобы на руках были варежки, а не перчатки, тем более не такие, как сейчас часто бывает, - обрезанные сверху. Недавно на катке видела, как катаются подростки в одних шортах - до такого рабского следования сомнительной моде, конечно, доходить нельзя. Не обморозитесь, так заработайте болезни, которые особенно с возрастом дадут о себе знать.

Ботинки должны быть именно зимние, лучше без каблуков. Если стоите на остановке и долго нет автобуса, не уподобляйтесь статуе - прыгайте, ходите, шевелите пальцами ног. Можно сильнее закутаться в шарф, если лицу холодно. К тому же в этом случае женщинам и детям можно использовать перед выходом на улицу жирный крем. Наносить его нужно, конечно, не очень густым слоем. Подобная мера предосторожности не помешает и мужчинам.

Не рекомендуем пить горячий чай на улице - тепло уйдет в район желудка, а от рук и ног отхлынет. Чувствуете, что замерзаете - войдите в любое располагающееся неподалеку теплое помещение: магазин, офис. Доберетесь до дома с сильного мороза, не растирайтесь спиртом - в любом случае при охлаждении повреждается кожа, а тут вы ее еще и сделаете слишком сухой. Просто выпейте чай, завернитесь в одеяло, сядьте к теплой батарее и понемногу приходите в себя.

Чтобы не страдать при сильных перепадах давления, делайте физические упражнения. Ходите на свежем воздухе как можно чаще - например, как это сейчас модно, с палками, бегайте на лыжах. Можно постепенно заняться закаливанием - приучайте руки и ноги к холодной воде, со временем можно принимать контрастный душ, а потом и обливаться из ведра. Кстати, недавнее крещенское купание, к примеру, при болезни почек противопоказано.

Если увидели упавшего на улице человека, не поленитесь вызвать скорую. Пока ее ждете, подойдите к нему, убедитесь, что у него нет травм, и отнесите в ближайшее теплое помещение. Если вам это не по силам, попросите помочь других прохожих. При подозрении, что у человека перелом или какая-либо другая сильная травма, лучше его не трогать, максимально утеплить и дождаться скорой. Только если она сильно задерживается, стоит задуматься над тем, чтобы подручными средствами закрепить место предполагаемой травмы, сделать импровизированную шину и все-таки отнести пострадавшего в тепло.