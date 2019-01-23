Есть "подкурить"? Как заводить автомобиль в условиях воронежской зимы

Сегодняшний мороз дает повод поговорить о необходимости как минимум двух вещей: теплых подштанников для себя-любимого и хорошего аккумулятора для автомобиля. Онлайн-сообщества Воронежа пестрят просьбами в духе "Стою на Лизюкова, кто "подкурит"?". Ажиотажного спроса на такси утром не случилось, но пробки явно были поменьше обычного: кто-то не завелся, кто-то решил и не пытаться...

Владелец автосервиса Александр Масленников по нашей просьбе дал полезные зимние советы и развенчал некоторые стереотипы.

Как быстро реанимировать батарею в мороз?

Если вы уверены, что аккумулятор находится в хорошем состоянии, а стартер крутит плохо, можно на 5-7 секунд включить дальний свет. Батарея немного разогреется и начнет давать пусковое напряжение.

Если аккумулятор у вас все-таки плохой, стоит занести его в тепло на час-полтора. Подойдет любое помещение с комнатной температурой. Возможно, после этой процедуры никакая подзарядка батарее не потребуется, и она спокойно заведет машину.

Распространенный способ - медленно вылить на аккумулятор чайник кипятка. В Забайкалье наблюдал, как владелец "Ниссан-Террано" вскипятил аж ведро воды и полил сначала двигатель, потом батарею. Помогло.

Как спасаются владельцы дизельных двигателей?

"Не повторять!" - хочется отметить в описании следующего случая. На трассе на Дальнем Востоке увидели "Ниссан", под которым горел огонь; из-под арок валил дым. Мы остановились - решили, что нужна помощь. А владелец сидел внутри. Спрашиваем: "Что такое?" А он: "Жду, когда забурлит!" Оказывается, машина дизельная. Он проезжает километров 150, и солярка начинает замерзать. Тогда разводит костер и едет еще 150 километров. Бруски везет в багажнике... Да, солярка не воспламеняется так быстро, как бензин. Но опасность все равно явная.

Простое и эффективное решение - разнообразные баллончики типа "Быстрый старт". Если стартер хоть как-то прокручивается, никаких "крокодилов" не надо. Снимаешь корпус воздушного фильтра и прыскаешь туда любым "Быстрым стартом". Мы так заводили "Хендэ-Портер" в минус 30.

На что жалуются воронежские автомобилисты?

Почти все проблемы с холодным пуском в Воронеже связаны с несвоевременной заменой аккумулятора. В наш сервис звонят: "Машина не заводится!" И в 9 из 10 случаев виновата батарея. Подключаем "бустер" (пусковое устройство), и с первых двух-трех оборотов автомобиль заводится.

Главное - не соединить "плюс" и "минус"Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Нужно ли вам пусковое устройство?

Простенькие "бустеры" по 2-3 тысячи рублей могут завести только небольшие автомобили - "Гетц", "Ярис" и так далее. Для машин с объемом двигателя 1.6, 1.8, 2.5 и так далее нужно устройство за 8-9 тысяч. И тут встает вопрос: а нужен ли автомобилисту "бустер" за эту сумму, если проще своевременно купить новый аккмулятор за 5 тысяч и не иметь проблем?

Как правильно "подкуривать"?

Во избежание проблем с электронным блоком управления оба автомобиля надо заглушить. Соединяем аккумуляторы проводами. Во всех инструкциях пишут, что сначала нужно подключить "плюс", но ключевое значение имеет не это. Главное - не допустить замыкания.

Вот случай из практики. Приехал клиент со сгоревшим блоком управления. Оказалось, что он подключил провода к своему автомобилю, а потом, пока нес ко второму, перемкнул их... Это распространенная ошибка.

Само по себе "подкуривание" не вредно для вашего аккумулятора. Однако важно, чтобы энергосистема автомобиля-донора была рассчитана на соответствующую нагрузку. Условно, не надо использовать "Солярис" для того, чтобы "подкурить" двухлитровый кроссовер. Более слабый аккумулятор и маленький по емкости АКБ не позволяют выступить донором.

Тревожный звонок - если вы заметили, что пуск нестабилен (например, послушали музыку полчаса при заглушенном моторе, а машина заводится тяжело). Плюс на большинстве современных аккумуляторов есть лампочка-индикатор, которая позволяет отследить уровень заряда.Как понять, что аккумулятор пора менять?

Кроме того, перед началом каждого зимнего сезона стоит посмотреть напряжение с помощью нагрузочной вилки. Для этого нужно заехать в любой сервис или магазин, продающий аккумуляторы. Цена услуги - от 0 до 100 рублей. Можно сказать, что присматриваешь новый аккумулятор, и хочешь понять, нужно ли его менять прямо сейчас. Охотно измерят бесплатно.

Как выбрать новую батарею?

Советую обратить внимание не сколько на известность бренда, сколько на то, какой свинец используется при производстве: первичный или вторичный? Эту информацию можно найти на профильных форумах. У многих компаний есть прямый поставки свинца или даже свои месторождения. А другие фирмы тем временем на частичное или полное использование вторичного металла. И срок службы сократился с пяти-семи лет до трех.