Воронежская Гордума приглашает детей нарисовать праздник

Воронежская Гордума приглашает всех школьников принять участие в городском конкурсе "Рисуем праздник".

Если тебе от 9 до 17 лет, ты "дружишь" с карандашами, фломастерами и красками, любишь свою семью, Воронеж, природу малой родины и можешь выразить свои чувства на холсте, то ты непременно должен принять участие в конкурсе. Тем более, что авторы лучших рисунков получат от Гордумы ценные призы, подарки и грамоты.

Что нужно сделать, чтобы принять участие в конкурсе: нарисовать картину на предложенную тематику - «Моя семья», «День учителя», «Любимый Воронеж», «Любимый праздник», «Новый год и Рождество», «Природа Воронежского края (времена года)». Работа должна быть выполнена на листе формата А4, А3 или А2. На обратной стороне картины нужно указать название номинации, ФИО и возраст автора, контактные данные (адрес, телефон). Ты можешь рисовать на любых материалах и в любой техники, но это должен быть рисунок. Изображения, сделанные с помощью компьютера или несколькими авторами (коллективом) к конкурсу не допускаются.

Затем до 20 апреля текущего года свою работу нужно отнести в воронежскую городскую Думу по адресу: г. Воронеж, ул. Плехановская, 8, каб. 203, с 10.00 до 17.00 (кроме выходных). Более подробно с условиями конкурса можно ознакомиться, перейдя по ссылке www.gorduma-voronezh.ru/konkurs_dr.html. Имена победителей станут известны в мае.

- Конкурс "Рисуем праздник" проводится в целях повышения интереса горожан к историческому, культурному наследию Воронежа, патриотического воспитания подрастающего поколения, поощрения талантливой молодежи, создания условий для реализации творческих способностей детей, - отметили в городской Думе.