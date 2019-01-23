Киберпонедельник 2019 в Воронеже – реальная распродажа или миф?

СЕГОДНЯ 11:40 2019-01-23T11:41:52+03:00

Киберпонедельник считается одной из крупнейших онлайн-распродаж во всем мире. Только представьте: в прошлом году во время этой акции россияне купили товаров примерно на 10 миллиардов рублей! Киберпонедельник создан для тех, кто не любит бежать в торговый центр ночью и распихивать конкурентов локтями в погоне за большими скидками. Вы можете расположиться в любимом кресле, зайти на нужный сайт и с помощью пары кликов мышью совершить нужную покупку.

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Но при виде скидок в 50%, 70% и даже 90% самые стойкие люди теряют голову и начинают скупать все подряд. Но реальная ли это распродажа? Или же просто миф, который привлекает большое внимание? Что делать, чтобы выгодно купить самое нужное? Давайте разбираться вместе!

Спокойствие, только спокойствие

Киберпонедельник в этом году в нашей стране, как обычно, стартует в последний понедельник первого зимнего месяца, то есть 28 января ровно в 00:00. Завершится же акция, несмотря на свое название, только через три дня - 30 января в 23:59.

А это значит, что спешить не нужно. Сохраняйте спокойствие! Увидели тостер со скидкой в 60%? Подумайте, а зачем вам нужен второй тостер? И даже если вы четко решили: «Нужен!» - все равно не спешите. Хотя бы прочтите отзывы и сравните цены в разных магазинах, вдруг у конкурентов есть предложение получше?

Готовиться нужно заранее

Конечно же, сохранять спокойствие помогает наличие четкого плана в голове, которого вы будете придерживаться в течение всей распродажи. И лучше составить его за несколько дней до старта акций. Распишите по пунктам, какие вещи нужны вам и вашим близким. А лучше – расставьте приоритеты.

Гостиная "Магнум"

Предположим, вы переехали в новую квартиру и затеяли ремонт. Значит, у вас на первом месте в списке приоритетов должны быть стройматериалы или мебель. Понятное дело, что хочется современный смартфон или золотое колечко – но, может быть, лучше подождать до следующего года?

Гостиная "Глейс"

Оглянитесь вокруг, и вы увидите, что тот же телевизор отлично послужит еще как минимум три года, а вот без обустроенной кухни живется крайне неудобно. Выбор сразу же становится очевиден.

К слову, в интернет-магазине «Ангстрем» во время киберпонедельника будет действовать скидка 18% на всю продукцию, если стоимость заказа больше 30 тысяч рублей. То есть по хорошей цене вы может себе и спальню обновить, и ту же гостиную обустроить.

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Деньги любят счет

Другой действенный метод остановить свою шопинг-эйфорию – установите лимит на траты. Подумайте, готовы ли вы за день отдать все свои сбережения? Быть может, вам нужна крупная вещь и она стоит того, ведь прослужит вашей семье долгие годы. Но не разменивайтесь на мелочи.

Проверяй и перепроверяй

Скидка даже в 50% вовсе не значит, что вы совершите выгодную покупку. Почему? К сожалению, некоторые магазины, особенно занимающиеся продажами электроники и бытовой техники, специально перед киберпонедельником поднимают цены. Выходит, что во время акции меняется лишь ценник, но не сама стоимость.

Решение простое: вы можете узнать цену на интересующую вас вещь заранее. Не удалось? Ничего страшного. Для борьбы с недобросовестными продавцами есть множество сервисов, которые призваны следить за ценами в интернет-магазинах

Спальня "Брио"

Если для вас это слишком сложный способ, то просто вбейте название нужной вещи в поисковик со словом «цена». Так, скорее всего, и высветится вся правда.

Читайте условия внимательно

Чего уж таить, все мы порой несколько невнимательно относимся к правилам – если вы собираетесь во время акции приобрести что-то существенное, прочтите все условия. Во время того же «Киберпонедельника в Ангстрем» скидка, например, не распространяется на товары, уже участвующие в акции, на продукцию стороннего производства, а также товары из распродажи. Подобная практика действует во многих интернет-магазинах.

Спальня "Магнум"

С другой стороны, свою 18% скидку вы можете получить на мебель в детскую комнату из новой коллекции «Кантри».

Детская "Кеноша"

Думайте о будущем

Чем хорош киберпонедельник, так тем, что воронежцы могут что-то купить в Китае или США, пробежаться по московским бутикам и тут же заглянуть на местные сайты. С помощью интернета вам доступен весь мир – были бы деньги.

Но в этот момент важно задуматься о будущем: вот вы купили вещь и что дальше? Кто вам будет везти винтажное зеркало из Америки? И сколько это будет стоить?

Заказываете в интернете одежду – подумайте, как ее можно вернуть, если не подойдет размер. Нужна электроника – а как будет действовать гарантия? Покупаете мебель – задумайтесь, кто ее вам привезет и соберет. Задайте себе эти важные вопросы прежде, чем нажать кнопку «Купить».

Прихожая "Адажио"

Компания «Ангстрем» уже 27 лет производит мебель в Воронеже. На ее мебель действует десятилетняя гарантия. Что же касается доставки, то тут целых три варианта: самовывоз со склада, платная доставка в салон или доставка до квартиры (включая подъем на этаж и занос в комнату).

Копейка рубль бережет

Не забывайте, что существуют кешбэк-сервисы, которые возвращают часть средств с каждой вашей онлайн-покупки. Пусть это и зачастую небольшие деньги, но все равно приятно. Так вам удастся еще больше сэкономить!

Не ждите до последнего

Помним-помним, мы предупреждали вас, что к любой покупке нужно подходить с холодной головой и не скупать все сразу. Но не ждите, пока наступит 30 января, а на часах появится 23:49. Поверьте, когда времени остается совсем немного, а вам нужно что-то купить, правильное решение будет очень трудно принять. Кроме того, вы же не единственный желающий поймать свою выгоду в киберпонедельник. Нужный товар могут попросту раскупить.

Та же коллекция «Альфа» из каталога «Ангстрем» и без каких-либо скидок пользуется большой популярностью. Стоит ли говорить, что во время распродажи спрос может вырасти еще сильнее?

Спальня "Альфа" и Гостиная "Альфа"

Реальная проверка

Киберпонедельник, безусловно, сделан для того, чтобы вы могли, не выходя из дома, купить все, что вам нужно. Но мы буквально призываем вас: выйдите и посмотрите нужные вещи в реальных магазинах. Допустим, вы приобретаете обувь. Одно дело то, как вы ее чувствуете на ноге, и совсем другое - просто картинка в интернете. Заранее подберите нужные модель и размер – а вот покупку совершите уже в интернете.

То же касается и мебели: ведь вам важен и оттенок, и вместительность, и удобство расположения отдельных элементов. Попробуйте все своими руками, а потом уже бегите на сайт и делайте заказ. В Воронеже, например, есть несколько фирменных салонов «Ангстрем», где вам консультанты обязательно помогут подобрать нужную для вас мебель.

Гостиная "Адажио" и Спальня " Адажио"

И помните: покупки должны приносить радость! Мы уверены, что, соблюдая наши правила в этот киберпонедельник, вы сможете сохранить голову и купить только самое нужное.

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Подробности акции на сайте https://www.angstrem-mebel.ru