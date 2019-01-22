ВТБ финансирует ГК «Зерно Заволжья» в размере 1 млрд рублей

Часть средств предоставляется на льготных условиях в рамках совместной с Министерством сельского хозяйства РФ программы.

Предприятие, в частности, намерено реализовать проект по строительству двух элеваторов для хранения и реализации зерна, а также расширить собственные территории для посева зерновых, масличных и технических культур.

Руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса, старший вице-президент банка ВТБ Руслан Еременко отметил: «ВТБ активно участвует в финансировании важнейших отраслей экономики, и поддержка агропромышленного комплекса является одним из стратегических направлений нашей работы. Уверен, что наше сотрудничество с группой компаний «Зерно Заволжья» поможет предприятию реализовать свои планы, в том числе, по развитию экспортного направления».

Генеральный директор ООО «Торговый Дом «Зерно Заволжья» (входит в ГК «Зерно Заволжья») Рашид Карсаков прокомментировал: «Мы заинтересованы в привлечении доступных банковских ресурсов для реализации масштабных планов развития группы. Сотрудничество с банком ВТБ, предложившим эффективные финансовые решения задач компании, позволит нам в полной мере осуществить наш инфраструктурный проект и увеличить объемы реализуемой продукции».