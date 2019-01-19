Выходные в Воронеже: выставка кукол, бесплатные мультики

КУКЛЫ И МИШКИ

В Воронеже работает первая Всероссийская выставка «Кукольное поМИШАтельство». В выставочном зале Союза художников на улице Пушкинской, 7 на две недели поселились яркие авторские куклы и мишки Тедди.

- Свои игрушки из различных материалов воронежцам представили 38 авторов со всей России, приходите, будет интересно, выставка бесплатная, - рассказал "Комсомолке" известный воронежский кукольный мастер и организатор выставки Николай Павлов.

Экспозицию можно посмотреть по 27 января включительно. Выставочный зал работает с 12.00 до 19.00, вход свободный.

БЕСПЛАТНЫЕ МУЛЬТИКИ

20 января в Доме архитектора маленькие воронежцы и их родители смогут бесплатно посмотреть лучшие мультфильмы анимационной компании Wizart. Праздник начнется в 9.30.

Расписание:

10.00 - «Снежная королева 4: Зазеркалье»

11.30 - «Котенок с улицы Лизюкова-2»

12.00 - «Снежная королева 3»

МУЗЕЙ В КИНО: «Нуреев: Его сцена - весь мир»

19 января в кинотеатре Спартак" покажут фильм про Рудольфа Нуреева. История его жизни продолжает волновать и интересовать зрителей, увлеченных балетом, и спустя 25 лет после смерти мятежного короля танца. О нем написаны десятки книг, сняты десятки фильмов - и при жизни, и после смерти артиста. Можно ли о нем рассказать что-то новое? Можно, утверждают авторы нового фильма - Жак и Дэвид Моррисы.

В фокусе яркого и трогательного фильма невероятная история жизни Рудольфа Нуреева, самого знаменитого балетного танцовщика, который вышел за границы славы балетного мира и стал настоящим поп-идолом своего поколения. Фильм прослеживает жизнь артиста, начиная с тяжелого унизительного старта и знаменитого побега на Запад, в свое время потрясшего мир, - до многолетнего выдающегося партнерства с примой Королевского балета Марго Фонтейн.

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Начало в 15.00 (18+).

ТЕАТР В КИНО: «Баядерка»

20 января в кинотеатре "Спартак" подключат прямую трансляцию из Большого театра. В 18.00 можно будет увидеть балет "Баядерка" - либретто Мариуса Петипа и Сергея Худекова в редакции Юрия Григоровича, с использованием фрагментов постановок Вахтанга Чабукиани, Константина Сергеева, Николая Зубковского.

Сочиненная великим Мариусом Петипа в зените славы, «Баядерка» балет сколь экзотический, столь и классический «до мозга костей». Любовная драма, где есть место и смертельному соперничеству, и предательству, и клятвопреступлению. Индийские мотивы создают диковинный флёр, не потерявший привлекательности и в ХХI веке.

Кроме всего прочего, «Баядерка» славится одной из самых знаменитых кордебалетных сцен, грандиозными Тенями. В былые времена балетоманы иногда приезжали в театр только к этому действию, невероятному по красоте.

Главные партии в спектакле исполняют Ольга Смирнова, Артемий Беляков, Ольга Марченкова, Алексей Лопаревич, Александр Фадеечев, Антон Савичев. Начало в 18.00 (12+).

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ВЫСТАВКИ

В выставочном зале на Кирова, 8 открылась экспозиция «Графика-3». Проект объединил работы известных воронежских художников Василия Криворучко, Масабиха Ахунова, Владимира Преснякова, Евгения Пошивалова, Владимира Фурсова, Евгения Хорошилова, Надежды Труновой, Василия Лосева, Вячеслава Лебедева, Алексея Смирнова, Михаила Викторова, а также молодых авторов, написанные с 1977 по 2018 годы. На выставке представлены все виды графики - рисунок карандашом и тушью, офорт, линогравюра, акварель, литография, пастель и смешанные техники. Экспозиция продолжила серию выставок, которые взяли свое начало много лет назад: в 1961 году прошла «Выставка графики», в 1969-м - «Первая Воронежская выставка графики», в 1977-м - «Графика-2». Выставку можно посмотреть бесплатно до 1 февраля.

В выставочном зале музея имени Крамского работает выставка «Живопись Сергея Голлербаха. К 95 летнему юбилею». Сергей Голлербах - один из самых ярких современных художников русской диаспоры второй волны эмиграции. Родившийся в Ленинградской области, он с 1935 по 1937 год жил в Воронеже в ссылке с родителями. В начале войны попал в немецкую оккупацию, был увезен на работы в Германию, после войны учился в Мюнхенской академии художеств, с 1950 года Сергей Голлербах проживает в Нью-Йорке. Проект представил 45 экспонатов - живопись и графику автора из собраний Дома русского зарубежья имени Солженицына, музея имени Крамского и коллекции режиссера Елены Родиной.

В галерее Камерного можно посмотреть новую выставку, посвященную 25-летию театра. Воронежцам показывают работы известного московского сценографа Николая Симонова - эскизы декораций, элементы костюмов и декора сцены, созданные Николаем Симоновым для постановок Михаила Бычкова «Электра и Орест», «14 красных избушек», «Циники», «Дядя Ваня», «Борис Годунов». Выставку можно посмотреть до конца января, вход свободный.